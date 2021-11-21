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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
705
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:20
#1876
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Цитата:
Kairat stayer:

Во тролли дают, серый волк питерский, московит из первопрестольного, ещё и вы из Златоуста, своими внутренними делами занимайтесь пожалуйста.
---
Ну тогда, Бегунок, не обижайся! Если ты ещё раз начнёшь писать здесь про то, как всё плохо в России, то я тебя носом ткну в твои же слова про внутренние дела!Согласен?
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
705
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:26
#1877
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
е

Видать друг друга знают давно!
---
Открою тебе секрет - тут все старые знакомые!Из новеньких - только животное.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:27
#1878
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ну тогда, Бегунок, не обижайся! Если ты ещё раз начнёшь писать здесь про то, как всё плохо в России, то я тебя носом ткну в твои же слова про внутренние дела!Согласен?


Согласен, если вы в наши внутренние дела не будете лезти или вы все свои проблемы решили и за наши взялись?
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:29
#1879
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Цитата:
Уже не ваш земляк:


Тем более вы же давно уехали же, что не освоились до сих пор на новой Родине? Тогда переезжайте обратно, смысл постоянно скулить и ныть?
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
436
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:31
#1880
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Не вижу многих форумчан. Изза них три раза сменил логин и аватарку. Пока не забанили напрочь!
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:33
#1881
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Обращался к серому волку, тут какой то хулио или жульё объявился и начал троллингом заниматься. То это как, то это не так, какие книги читаешь и.т.д. Какая разница какие книги я читаю. При этом к нему не обращался, смысл как собачка гавкать и бегать за всеми?
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
436
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:35
#1882
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Цитата:
Kairat stayer:

Молодец Кайрат! Хорошо держите бойцову стойку!
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:37
#1883
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Не вижу многих форумчан. Изза них три раза сменил логин и аватарку. Пока не забанили напрочь!


Походу многие меняют ники как перчатки, а может того - ОМ, Медного, Валентина, Моше, Купидона и ещё несколько человек нет или часть из них очень редко появляются.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:41
#1884
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Молодец Кайрат! Хорошо держите бойцову стойку!


Мы же с вами давно лично знакомы, просто не пойму я их, ну переехали в другие страны, пусть живут там на радость, осваиваются, детей растят радуются жизни. Нет соседей нас критикуют, учат и.т.д.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
436
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:47
#1885
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Цитата:
Kairat stayer:

Обьяснение одно. В России много подрывных центров нацисткого толка. Видать наши бывшие земляки добровольно поступили туда работать, прислуживать новым хозяевам.

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 21.11.2021 - 18:49]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23355
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:53
#1886
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Видать наши бывшие земляки добровольно поступили туда работать, прислуживать новым хозяевам.

Да, доктор. Где больше - платят, там работаю... :lol: :-o
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
436
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 19:04
#1887
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Цитата:
drakon:

Знаю об этом! Не удивил! Победила твоя партия в маслихате вашем?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5555
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 19:05
#1888
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Ну вот, вечер холостяков...

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23355
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 19:07
#1889
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Цитата:
111:
Ну вот, вечер холостяков...

Куда Маму - подевали?... ;-) :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5555
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 19:13
#1890
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Цитата:
drakon:
Куда Маму - подевали?.

Она там, со столом и клиенкой мучается, какую то клеенку купили, а она все равно катается по столу..
Уже вторая
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