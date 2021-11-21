Отправлено: - 18:27

Уже не ваш земляк:

Ну тогда, Бегунок, не обижайся! Если ты ещё раз начнёшь писать здесь про то, как всё плохо в России, то я тебя носом ткну в твои же слова про внутренние дела!Согласен?

Цитата:Согласен, если вы в наши внутренние дела не будете лезти или вы все свои проблемы решили и за наши взялись?