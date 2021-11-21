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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:20
Цитата:
Во тролли дают, серый волк питерский, московит из первопрестольного, ещё и вы из Златоуста, своими внутренними делами занимайтесь пожалуйста.
---
Ну тогда, Бегунок, не обижайся! Если ты ещё раз начнёшь писать здесь про то, как всё плохо в России, то я тебя носом ткну в твои же слова про внутренние дела!Согласен?
Kairat stayer:
Во тролли дают, серый волк питерский, московит из первопрестольного, ещё и вы из Златоуста, своими внутренними делами занимайтесь пожалуйста.
---
Ну тогда, Бегунок, не обижайся! Если ты ещё раз начнёшь писать здесь про то, как всё плохо в России, то я тебя носом ткну в твои же слова про внутренние дела!Согласен?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:26
Цитата:
Видать друг друга знают давно!
---
Открою тебе секрет - тут все старые знакомые!Из новеньких - только животное.
Доктор СИЗШ:
е
е
Видать друг друга знают давно!
---
Открою тебе секрет - тут все старые знакомые!Из новеньких - только животное.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:27
Цитата:
Согласен, если вы в наши внутренние дела не будете лезти или вы все свои проблемы решили и за наши взялись?
Уже не ваш земляк:
Ну тогда, Бегунок, не обижайся! Если ты ещё раз начнёшь писать здесь про то, как всё плохо в России, то я тебя носом ткну в твои же слова про внутренние дела!Согласен?
Ну тогда, Бегунок, не обижайся! Если ты ещё раз начнёшь писать здесь про то, как всё плохо в России, то я тебя носом ткну в твои же слова про внутренние дела!Согласен?
Согласен, если вы в наши внутренние дела не будете лезти или вы все свои проблемы решили и за наши взялись?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:29
Цитата:
Тем более вы же давно уехали же, что не освоились до сих пор на новой Родине? Тогда переезжайте обратно, смысл постоянно скулить и ныть?
Уже не ваш земляк:
Тем более вы же давно уехали же, что не освоились до сих пор на новой Родине? Тогда переезжайте обратно, смысл постоянно скулить и ныть?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:31
Цитата:
Не вижу многих форумчан. Изза них три раза сменил логин и аватарку. Пока не забанили напрочь!
Уже не ваш земляк:
Не вижу многих форумчан. Изза них три раза сменил логин и аватарку. Пока не забанили напрочь!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:33
Обращался к серому волку, тут какой то хулио или жульё объявился и начал троллингом заниматься. То это как, то это не так, какие книги читаешь и.т.д. Какая разница какие книги я читаю. При этом к нему не обращался, смысл как собачка гавкать и бегать за всеми?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:35
Цитата:
Молодец Кайрат! Хорошо держите бойцову стойку!
Kairat stayer:
Молодец Кайрат! Хорошо держите бойцову стойку!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:37
Цитата:
Походу многие меняют ники как перчатки, а может того - ОМ, Медного, Валентина, Моше, Купидона и ещё несколько человек нет или часть из них очень редко появляются.
Доктор СИЗШ:
Не вижу многих форумчан. Изза них три раза сменил логин и аватарку. Пока не забанили напрочь!
Не вижу многих форумчан. Изза них три раза сменил логин и аватарку. Пока не забанили напрочь!
Походу многие меняют ники как перчатки, а может того - ОМ, Медного, Валентина, Моше, Купидона и ещё несколько человек нет или часть из них очень редко появляются.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:41
Цитата:
Мы же с вами давно лично знакомы, просто не пойму я их, ну переехали в другие страны, пусть живут там на радость, осваиваются, детей растят радуются жизни. Нет соседей нас критикуют, учат и.т.д.
Доктор СИЗШ:
Молодец Кайрат! Хорошо держите бойцову стойку!
Молодец Кайрат! Хорошо держите бойцову стойку!
Мы же с вами давно лично знакомы, просто не пойму я их, ну переехали в другие страны, пусть живут там на радость, осваиваются, детей растят радуются жизни. Нет соседей нас критикуют, учат и.т.д.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:47
Цитата:
Обьяснение одно. В России много подрывных центров нацисткого толка. Видать наши бывшие земляки добровольно поступили туда работать, прислуживать новым хозяевам.
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 21.11.2021 - 18:49]
Kairat stayer:
Обьяснение одно. В России много подрывных центров нацисткого толка. Видать наши бывшие земляки добровольно поступили туда работать, прислуживать новым хозяевам.
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 21.11.2021 - 18:49]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 18:53
Цитата:
Да, доктор. Где больше - платят, там работаю...
Доктор СИЗШ:
Видать наши бывшие земляки добровольно поступили туда работать, прислуживать новым хозяевам.
Видать наши бывшие земляки добровольно поступили туда работать, прислуживать новым хозяевам.
Да, доктор. Где больше - платят, там работаю...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 19:04
Цитата:
Знаю об этом! Не удивил! Победила твоя партия в маслихате вашем?
drakon:
Знаю об этом! Не удивил! Победила твоя партия в маслихате вашем?
1
(Полноправные пользователи)
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- 5555
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 19:05
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 19:07
Цитата:
Куда Маму - подевали?...
111:
Ну вот, вечер холостяков...
Ну вот, вечер холостяков...
Куда Маму - подевали?...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5555
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 19:13
Цитата:
Она там, со столом и клиенкой мучается, какую то клеенку купили, а она все равно катается по столу..
Уже вторая
drakon:
Куда Маму - подевали?.
Куда Маму - подевали?.
Она там, со столом и клиенкой мучается, какую то клеенку купили, а она все равно катается по столу..
Уже вторая
-
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