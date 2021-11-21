Don Julio: Погуглите ещё разик, авось найдёте что-то более плдтверждающее вашу догадку.
Не надо гуглить, все проверил нет дубляжей, пример выше пост, в части касающейся ул.Гагарина.
Цитата:
Kairat stayer: Улицы в честь Зиновьева и Троцкого тоже переименованы, с последним понятно. Улица названная в честь Гагарина переименована в ул.Троицкую. Сначала подумал, что получилось совпадение, укрупнение п.Рощино, то есть две улицы Гагарина. В алфавитном порядке систематизировано и улицы Гагарина нет вообще, где начинается на букву Г.
Kairat stayer: Ауезова, Есенберлина, Сулейменова читал, писателей позапрошлого века Пушкина, Лермонтова, Толстого тоже немножко читал.
Я понимаю, что это ваши современники. Но я то имел ввиду, слвременных поэтов, появившихся за годы Независимости Казахстана. Которым не давали развития во времена СССР, но теперь проявившим все свои таланты
зять из Германии в последний приезд в последний день перед отьездом. машину поставил, звонят, у тебя там в гараже Кочевники есть. были вроде. в мягкой три книжки.помню . не нашел. зато дома в твердой два экземпляра. один сыну за какую то олимпиаду, другой сами покупали.. а зятя его сват просил. такие дела.
Да они сами не знают, в честь кого названа та или иная улица! Уж не помню, как называется канал на Ютубе, кустанайский. Так там снимали про улицы Кустаная, в честь кого названа улица. Причём улицы, в силу последних веяний, носили сплошь казахские названия. Так вот единицы смогли назвать человека, в честь кого названа улица.Чем знаменит тот или иной человек. Манкурты!!!
Don Julio: Которым не давали развития во времена СССР, но теперь проявившим все свои таланты
Во тролли дают, серый волк питерский, московит из первопрестольного, ещё и вы из Златоуста, своими внутренними делами занимайтесь пожалуйста. Где я отмечал, что не развивались таланты во время СССР? Отдельные лица наоборот помогали, так в 1951 году при жизни Сталина хотели арестовать М.Ауезова, при этом А.Фадеев отстоял.
Kairat stayer: Отдельные лица наоборот помогали, так в 1951 году при жизни Сталина хотели арестовать М.Ауезова, при этом А.Фадеев отстоял.
М.Ауезову и К.Сатпаеву последний тоже в Москве находился при Сталине, кстати тоже хотели его арестовать, нормальные люди москвичи тоже отстояли. После смерти Сталина им хорошо помогал Пантелеймон Пономаренко Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана.
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