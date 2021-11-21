Прогноз на 5 дней
небольшой снег-3°C
  • 746 мм рт.ст.
  • 68% влажность
  • Ю-ЮВ, 11 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 125 из 125«1...123124125
Ответить Новый топик
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2340
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 16:17
#1861
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Погуглите ещё разик, авось найдёте что-то более плдтверждающее вашу догадку.


Не надо гуглить, все проверил нет дубляжей, пример выше пост, в части касающейся ул.Гагарина.

Цитата:
Kairat stayer:
Улицы в честь Зиновьева и Троцкого тоже переименованы, с последним понятно. Улица названная в честь Гагарина переименована в ул.Троицкую. Сначала подумал, что получилось совпадение, укрупнение п.Рощино, то есть две улицы Гагарина. В алфавитном порядке систематизировано и улицы Гагарина нет вообще, где начинается на букву Г.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2340
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 16:23
#1862
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Поделитесь впечатлением, кого из современных выдающихся поэтов Казахстана, вы читаете теперь? Кого планируете прочесть в ближайшее время?


Ауезова, Есенберлина, Сулейменова читал, писателей позапрошлого века Пушкина, Лермонтова, Толстого тоже немножко читал. Ничего не планирую, посмотрим.
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
138
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 16:48
#1863
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Не надо гуглить, все проверил нет дубляжей, пример выше пост, в части касающейся ул.Гагарина.

Ну-ну! С вами все ясно!
Ради смычки с деревнейНа переименование 94 улиц в Тюмени потратят миллионы
:lol:
Цитата:
Kairat stayer:
Ауезова, Есенберлина, Сулейменова читал, писателей позапрошлого века Пушкина, Лермонтова, Толстого тоже немножко читал.

Я понимаю, что это ваши современники. Но я то имел ввиду, слвременных поэтов, появившихся за годы Независимости Казахстана.
Которым не давали развития во времена СССР, но теперь проявившим все свои таланты
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23353
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 16:56
#1864
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Но я то имел ввиду, слвременных поэтов, появившихся за годы Независимости Казахстана.

А что? Таковые - нвблюдаются?... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14340
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 16:56
#1865
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Есенберлина,


зять из Германии в последний приезд
в последний день перед отьездом.
машину поставил, звонят, у тебя там в гараже
Кочевники есть. были вроде.
в мягкой три книжки.помню . не нашел.
зато дома в твердой два экземпляра.
один сыну за какую то олимпиаду, другой сами покупали..
а зятя его сват просил.
такие дела.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
701
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 16:57
#1866
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:

Да они сами не знают, в честь кого названа та или иная улица! Уж не помню, как называется канал на Ютубе, кустанайский. Так там снимали про улицы Кустаная, в честь кого названа улица. Причём улицы, в силу последних веяний, носили сплошь казахские названия. Так вот единицы смогли назвать человека, в честь кого названа улица.Чем знаменит тот или иной человек. Манкурты!!!
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2340
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 16:59
#1867
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Которым не давали развития во времена СССР, но теперь проявившим все свои таланты


Во тролли дают, серый волк питерский, московит из первопрестольного, ещё и вы из Златоуста, своими внутренними делами занимайтесь пожалуйста. Где я отмечал, что не развивались таланты во время СССР? Отдельные лица наоборот помогали, так в 1951 году при жизни Сталина хотели арестовать М.Ауезова, при этом А.Фадеев отстоял.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2340
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 17:07
#1868
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Отдельные лица наоборот помогали, так в 1951 году при жизни Сталина хотели арестовать М.Ауезова, при этом А.Фадеев отстоял.


М.Ауезову и К.Сатпаеву последний тоже в Москве находился при Сталине, кстати тоже хотели его арестовать, нормальные люди москвичи тоже отстояли. После смерти Сталина им хорошо помогал Пантелеймон Пономаренко Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
701
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 17:13
#1869
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Вот, нашёл.
Профайл
Страница 125 из 125«1...123124125
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: drakon, Kairat stayer

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS