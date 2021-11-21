Отправлено: - 16:17

Don Julio:

Погуглите ещё разик, авось найдёте что-то более плдтверждающее вашу догадку.

Kairat stayer:

Улицы в честь Зиновьева и Троцкого тоже переименованы, с последним понятно. Улица названная в честь Гагарина переименована в ул.Троицкую. Сначала подумал, что получилось совпадение, укрупнение п.Рощино, то есть две улицы Гагарина. В алфавитном порядке систематизировано и улицы Гагарина нет вообще, где начинается на букву Г.

Цитата:Не надо гуглить, все проверил нет дубляжей, пример выше пост, в части касающейся ул.Гагарина.Цитата: