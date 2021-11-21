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≡ О борьбе с очередями и "помогайками" - Кто и как будет наводить порядок в спецЦОНах Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42894
О борьбе с очередями и "помогайками" - Кто и как будет наводить порядок в спецЦОНах Костанайской области?
Отправлено: 21.11.21 - 15:21
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Председательствовал в рабочей группе руководитель департамента госслужбы Костанайской области Асхат ИСКЕНДИРОВ. Он и его коллеги обошли здание спецона, пообщались с посетителями и прослушали рассказ о возможностях получить услуги электронно. А после обсудили как бороться с теми, кто помогает получить права без сдачи экзаменов.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
138
Re: О борьбе с очередями и "помогайками" - Кто и как...
Отправлено: 21.11.21 - 15:21
#1
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Цитата:
Но во время посещения длинных очередей не нашли, а самое долгое ожидание составило около 40 минут при норме 1,5 часа.

Чудо чудное!
Как проверка приезжает, так очередей нет. Как проверка уезжает, так очереди.
Никогда такого не было, и вот опять случилось.
:lol:
Цитата:
которые периодически ломаются или попадают в ДТП.

Не верю!
Как неожиданно! Это такое неожиданное открытие для бастыков. Ухтыж, а машины-то оказывается ещё ломаются иногда. А информация что их ещё надо заправлять и обслуживать, тогда вызовет у начальства когнитивный диссонанс.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2340
Re: О борьбе с очередями и "помогайками" - Кто и как...
Отправлено: 21.11.21 - 15:33
#2
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Возникли претензии у членов рабочей группы и к процедуре приёма сотрудников спецЦОНа на работу. Искендиров возмутился тем, что работники имеют доступ к огромной базе данных, но при этом не проходят никакой спецпроверки.

Соглашусь, года 1,5-2 тому назад, в один из ЦОН направлял по электронной почте резюме, с целью соискания длительно неукомплектованной вакантной должности аналитика. Даже на собеседование не пригласили, при этом в резюме отмечал, что на аналогичной работе отработал более 10 лет.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2340
Re: О борьбе с очередями и "помогайками" - Кто и как...
Отправлено: 21.11.21 - 16:02
#3
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Кайрат ДУТПАЕВ: Нужно просто хотя бы на бумаге расписать алгоритм действий этих «помогаек». Понятно, что по закону нельзя запретить им предпринимательскую деятельность. Но нужно понять - когда они встречают условного кандидата, они предлагают ему комплекс услуг и плюс техосмотр, который выдается за 15 минут. Есть же способ «учебный нарушитель» или, как у вас, «тайный покупатель», который распишет всю схему и оказываемые услуги. Тогда мы сможем понять, в каких моментах они нарушают закон. Я предлагаю начать с малого.

С К.Дутпаевым лично хорошо знаком, на мой взгляд всё правильно говорит, как один из вариантов борьбы.

При этом, моё субъективное мнение, что там многие работники разных уровней, в том числе и руководящего состава, по крайней мере те лица работавшие ранее знали этих "помогаек". Которые возможно до настоящего времени за определённую плату незаконно предоставляют свои сверхнормативные услуги. Предполагаю, если пару "помогаек" установят, затем задержать законодательно грамотно закрепив доказательства, тогда наверняка другие этим незаконным промыслом не будут заниматься.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2340
Re: О борьбе с очередями и "помогайками" - Кто и как...
Отправлено: 21.11.21 - 16:11
#4
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Цитата:
Kairat stayer:
Есть же способ «учебный нарушитель» или, как у вас, «тайный покупатель», который распишет всю схему и оказываемые услуги. Тогда мы сможем понять, в каких моментах они нарушают закон. Я предлагаю начать с малого.


Для профилактики, в виде эксперимента, с целью недопущения предоставления сверхнормативных услуг, можно у входа выставить одного или двух сотрудников ЦОН, которые на первоначальном этапе разъясняли бы гражданам как им получить необходимую услугу (возможно, что такие действия практикуются).
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
259
Re: О борьбе с очередями и "помогайками" - Кто и как...
Отправлено: 21.11.21 - 16:14
#5
Комментарий удален модератором.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2340
О борьбе с очередями и "помогайками" - Кто и как будет наводить порядок в спецЦОНах Костанайской области?
Отправлено: 21.11.21 - 16:29
#6
Комментарий удален модератором.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
138
О борьбе с очередями и "помогайками" - Кто и как будет наводить порядок в спецЦОНах Костанайской области?
Отправлено: 21.11.21 - 16:56
#7
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Цитата:
Kairat stayer:
Даже на собеседование не пригласили, при этом в резюме отмечал, что на аналогичной работе отработал более 10 лет.

А можно поподробнее?
Естественно не раскрывая личных данных.
Думаю флрумчанам стало бы понятным и не было бы недоверия к вашему опыту. Который надеюсь имеет место быть.
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