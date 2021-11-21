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Но во время посещения длинных очередей не нашли, а самое долгое ожидание составило около 40 минут при норме 1,5 часа.

которые периодически ломаются или попадают в ДТП.

Цитата:Чудо чудное!Как проверка приезжает, так очередей нет. Как проверка уезжает, так очереди.Никогда такого не было, и вот опять случилось.Цитата:Не верю!Как неожиданно! Это такое неожиданное открытие для бастыков. Ухтыж, а машины-то оказывается ещё ломаются иногда. А информация что их ещё надо заправлять и обслуживать, тогда вызовет у начальства когнитивный диссонанс.