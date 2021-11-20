Отправлено: - 17:38

ACROS:

Это не ноу-хау казахских чиновников

ACROS:

это было придумано ещё в средние века, во времена святой инквизиции, и называлась - "индульгенцией".

Цитата:Соглашусь. Это древние обычаи казахов. Айыпы и куны.Странно что вы не знаете.Цитата:Это как бы совсем другое. Это полное или частичное освобождение от наказания за религиозный грех. Что примечательно, не всегда денежный. Да и денежный это было пожертвование в пользу церкви.А не откуп, как вы тут преподносите.