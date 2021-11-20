В Казахстане разрабатывается новая «Концепция антикоррупционной политики на 5 лет». Думаю, это еще одно из бесполезных действий нашей власти. Опять не понять, где же тут элементы, на основании которых можно сделать заключение, что концепция приведет к задуманной цели. Нет в ней хребта. Читать новость
В результате преступной приватизации они захватили собственность и власть. Они совершили скачок прямо в заколдованный круг Ротшильдов. Маленькая кучка и некоторые семьи враз стали обладателями сомнительно огромных состояний.
Да, преступной! Народ ценой неимоверных усилий и людских потерь (революция, гражданская, разруха, репрессии, Отечественная, разруха ...) создавал национальные богатства И вот кучка беспринципных (людьми их назвать язык не поворачивается), пользуясь властью, захватила всё, что могла,(а могла она практически ВСЁ) Могу представить, как разгорался их аппетит, когда приобретались в Европе древние замки, дома типа Шерлока Холмса, виллы на Ривьере Когда-нибудь историческая справедливость восторжествует?
Соглашусь. Это древние обычаи казахов. Айыпы и куны. Странно что вы не знаете. Цитата:
ACROS: это было придумано ещё в средние века, во времена святой инквизиции, и называлась - "индульгенцией".
Это как бы совсем другое. Это полное или частичное освобождение от наказания за религиозный грех. Что примечательно, не всегда денежный. Да и денежный это было пожертвование в пользу церкви. А не откуп, как вы тут преподносите.
111: Согласен, дани, оброки, десятины и другие десятки видов взяток и налогов, придумано казахами.. Еще до нашей эры..
Скажу больше. Первый человек-Адам, был казахом. Цитадель цивилизации, так называемый пуп земли, находится в Казахстане. Где-то между Талапкером и станцией Шу. Однако, пользователь под ником Абайка, отрицает столь значимую роль казахов в современной цивилизации. В частности, он утверждает, что Чингисхан- не был(!) казахом(!). И что предки казахов, это Цитата:
111: Нет. Неверная информация.. Когда были мы кыпшаки, казахов еще несуществовало. Правильнее - Адам был Кыпшаком..
Боюсь, что мы отклонились от темы статьи, и Уважаемая Редакция может посчитать это неправильным. Или только если вы скажете, что казахи или кыпчаки, были еще и первыми коррупционерами, тогда, да! Но тогда нужны подробности, я думаю...
111: Так что наш Адам да, был коррупционером, если это принять так близко, еще и история с яблоком..
Я кенешно дико извиняюсь вашей не образованности, но и где здесь коррупция? Коррупция это чиновники. И где Адам, чиновник? В каком месте? Ну а если, предположим, что Адам-казах-коррупционер, по вашему. То не есть ли борьба с коррупцией, борьбой с природой, генами заложенными Природой? Какиесли пытаться волка сделать вегетарианцем.
Don Julio: То не есть ли борьба с коррупцией, борьбой с природой, генами заложенными Природой
Природой там ничего не заложено на уровне генов. На этом уровне все заложено его мамой и папой . И это совершенно разные вещи, из волка априори никогда не сделать вегетарианца.. А вот из человека можно вылепить все что хочешь..
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