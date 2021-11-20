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≡ Николай ВОРОНИН: Из рогатки по слонам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42894
Николай ВОРОНИН: Из рогатки по слонам
Отправлено: 20.11.21 - 10:40
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В Казахстане разрабатывается новая «Концепция антикоррупционной политики на 5 лет». Думаю, это еще одно из бесполезных действий нашей власти. Опять не понять, где же тут элементы, на основании которых можно сделать заключение, что концепция приведет к задуманной цели. Нет в ней хребта.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2714
Re: Николай ВОРОНИН: Из рогатки по слонам
Отправлено: 20.11.21 - 10:40
#1
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В результате преступной приватизации они захватили собственность и власть. Они совершили скачок прямо в заколдованный круг Ротшильдов. Маленькая кучка и некоторые семьи враз стали обладателями сомнительно огромных состояний.

Источник:

Да, преступной!
Народ ценой неимоверных усилий и людских потерь (революция, гражданская, разруха, репрессии, Отечественная, разруха ...) создавал национальные богатства
И вот кучка беспринципных (людьми их назвать язык не поворачивается), пользуясь властью, захватила всё, что могла,(а могла она практически ВСЁ)
Могу представить, как разгорался их аппетит, когда приобретались в Европе древние замки, дома типа Шерлока Холмса, виллы на Ривьере
Когда-нибудь историческая справедливость восторжествует?
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
98
Николай ВОРОНИН: Из рогатки по слонам
Отправлено: 20.11.21 - 10:59
#2
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Цитата:
Ну как из Святого Писания: «Судия славен милосердием».


Это где это? В каком Святом Писании?
Это слова из
"Смиренного инока Фомы слово похвальное о благоверном великом князе Борисе Александровиче"

[Исправлено: Alehander, 20.11.2021 - 11:00]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2242
Re: Николай ВОРОНИН: Из рогатки по слонам
Отправлено: 20.11.21 - 17:04
#3
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Цитата://приписка «без конфискации//

Это не ноу-хау казахских чиновников: - это было придумано ещё в средние века, во времена святой инквизиции, и называлась - "индульгенцией".
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
138
Re: Николай ВОРОНИН: Из рогатки по слонам
Отправлено: 20.11.21 - 17:38
#4
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Цитата:
ACROS:
Это не ноу-хау казахских чиновников

Соглашусь. Это древние обычаи казахов. Айыпы и куны.
Странно что вы не знаете.
Цитата:
ACROS:
это было придумано ещё в средние века, во времена святой инквизиции, и называлась - "индульгенцией".

Это как бы совсем другое. Это полное или частичное освобождение от наказания за религиозный грех. Что примечательно, не всегда денежный. Да и денежный это было пожертвование в пользу церкви.
А не откуп, как вы тут преподносите.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5547
Re: Николай ВОРОНИН: Из рогатки по слонам
Отправлено: 20.11.21 - 19:49
#5
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Цитата:
Don Julio:
Это древние обычаи казахов. Айыпы и куны. Странно что вы не знаете. Цитата:

Согласен, дани, оброки, десятины и другие десятки видов взяток и налогов, придумано казахами..
Еще до нашей эры..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
138
Николай ВОРОНИН: Из рогатки по слонам
Отправлено: 20.11.21 - 19:59
#6
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Цитата:
111:
Согласен, дани, оброки, десятины и другие десятки видов взяток и налогов, придумано казахами.. Еще до нашей эры..

Скажу больше. Первый человек-Адам, был казахом. Цитадель цивилизации, так называемый пуп земли, находится в Казахстане. Где-то между Талапкером и станцией Шу.
Однако, пользователь под ником Абайка, отрицает столь значимую роль казахов в современной цивилизации. В частности, он утверждает, что Чингисхан- не был(!) казахом(!). И что предки казахов, это
Цитата:
Разные Степные Союзы©
.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5547
Николай ВОРОНИН: Из рогатки по слонам
Отправлено: 20.11.21 - 20:00
#7
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Цитата:
Don Julio:
Первый человек-Адам, был казахом

Нет.
Неверная информация..
Когда были мы кыпшаки, казахов еще несуществовало.
Правильнее - Адам был Кыпшаком..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
138
Николай ВОРОНИН: Из рогатки по слонам
Отправлено: 20.11.21 - 20:04
#8
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Цитата:
111:
Нет. Неверная информация.. Когда были мы кыпшаки, казахов еще несуществовало. Правильнее - Адам был Кыпшаком..

Боюсь, что мы отклонились от темы статьи, и Уважаемая Редакция может посчитать это неправильным.
Или только если вы скажете, что казахи или кыпчаки, были еще и первыми коррупционерами, тогда, да!
Но тогда нужны подробности, я думаю...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5547
Николай ВОРОНИН: Из рогатки по слонам
Отправлено: 20.11.21 - 20:11
#9
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Цитата:
Don Julio:
казахи или кыпчаки, были еще и первыми коррупционерами, тогда,

А это была необходимость.
Узаконеные взятки, как и сейчас везде и во всем мире..
Так что наш Адам да, был коррупционером, если это принять так близко, еще и история с яблоком..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
138
Николай ВОРОНИН: Из рогатки по слонам
Отправлено: 20.11.21 - 20:27
#10
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Цитата:
111:
Так что наш Адам да, был коррупционером, если это принять так близко, еще и история с яблоком..

Я кенешно дико извиняюсь вашей не образованности, но и где здесь коррупция?
Коррупция это чиновники. И где Адам, чиновник? В каком месте?
Ну а если, предположим, что Адам-казах-коррупционер, по вашему. То не есть ли борьба с коррупцией, борьбой с природой, генами заложенными Природой? Какиесли пытаться волка сделать вегетарианцем.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1670
Николай ВОРОНИН: Из рогатки по слонам
Отправлено: 20.11.21 - 21:07
#11
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Цитата:
Don Julio:
Я кенешно дико извиняюсь вашей не образованности, но и где здесь коррупция?

Ну как же, им же сказали, яблоки не откушивать, а они откушали. Взяли их без спроса, без тендера и прочих договоренностей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5547
Николай ВОРОНИН: Из рогатки по слонам
Отправлено: 20.11.21 - 21:13
#12
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Цитата:
Don Julio:
Ну а если, предположим, что Адам-казах

Нет, Кыпшак..Цитата:
Don Julio:
То не есть ли борьба с коррупцией, борьбой с природой, генами заложенными Природой

Природой там ничего не заложено на уровне генов.
На этом уровне все заложено его мамой и папой .
И это совершенно разные вещи, из волка априори никогда не сделать вегетарианца..
А вот из человека можно вылепить все что хочешь..
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
98
Re: Николай ВОРОНИН: Из рогатки по слонам
Отправлено: 21.11.21 - 16:55
#13
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Два казахских батыра, решили поделить землю между собой. Они провели посередине черту, которую так и назвали: екибатыр
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