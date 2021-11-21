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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42893
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 08:52
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В последнее время очень распространилось убеждение, что учеба на отлично в современном мире не нужна. Что главное для ребенка – творческая самореализация, свобода и раскрытие. Что оценки устарели как система. Я лично считаю, что это – чушь собачья.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
427
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 14:16
#15
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Цитата:
111:

Остапа понесло! Твой успех, недоработка налоговиков! И крысятничество, не зря живешь в 2 городах!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5547
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 14:32
#16
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Твой успех, недоработка налоговиков

Их раньше и не было.
А, да, были бригады соответствующие, боксерманов..
Но кто бы меня в 90е тронул, да и ценность не та..
Валютчики тогда платили, водочники..
Короче зеленка и часть наримановки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5547
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 14:34
#17
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Торговцы бензином еще..
Но бензовозы Тобола не трогали, они самые блатные тогда были..
Тогда я на Карбышева на грека работал на канистрах недоливайках..
Но у него упорство было..
Наверно стал все таки успешным.
Таких людей редко встречал..
Все в Грецию хотел уехать..

[Исправлено: 111, 21.11.2021 - 14:37]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5547
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 14:41
#18
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Обоазование еще значит школа, даже если ты троешник..
Например та же гимназия на Баймагамбетова..
Они практически все в институты идут, потом подтягивают своих в свои фирмы со временем, троечников, кто в институт не пошел..
Потом троечники становятся миллиардерами...
Там еще раньше и в Лондон и в Омерику отправляли в какие то семьи на обучение..
Наши двое один троечник в Лондон, другой отличник над произношением в Омерику отправляли..
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