Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?

Отправлено: - 14:41

Обоазование еще значит школа, даже если ты троешник..

Например та же гимназия на Баймагамбетова..

Они практически все в институты идут, потом подтягивают своих в свои фирмы со временем, троечников, кто в институт не пошел..

Потом троечники становятся миллиардерами...

Там еще раньше и в Лондон и в Омерику отправляли в какие то семьи на обучение..

Наши двое один троечник в Лондон, другой отличник над произношением в Омерику отправляли..