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≡ "Выставим патруль, чтобы не неслись" - Смертельную аварию на трассе Костанай-Рудный прокомментировали в "КазАвтоЖол"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42893
"Выставим патруль, чтобы не неслись" - Смертельную аварию на трассе Костанай-Рудный прокомментировали в "КазАвтоЖол"
Отправлено: 21.11.21 - 13:06
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ДТП произошло сегодня, 21 ноября, около 04.40. По предварительным данным, пьяный водитель черной BMW на большой скорости врезался в красную Audi-80, в которой находилось четыре человека. Они ехали на рыбалку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14337
Re: "Выставим патруль, чтобы не неслись" - Смертельную...
Отправлено: 21.11.21 - 13:06
#1
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//Трассу планируют полностью открыть в среду, 25 ноября, вечером.//

наверное будет доклад.
за время ремонта произошло... дтп,
погибло... человек.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5547
Re: "Выставим патруль, чтобы не неслись" - Смертельную...
Отправлено: 21.11.21 - 14:18
#2
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Там вот эти отбойники да, мешают..
Но это тем, кто гоняет и тем в кого метятся..
Знаки все стоят, не более 40ка..
В инстаграмме как правило всегда врут..
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