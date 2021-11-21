Re: "Выставим патруль, чтобы не неслись" - Смертельную...

Отправлено: - 14:18

Там вот эти отбойники да, мешают..

Но это тем, кто гоняет и тем в кого метятся..

Знаки все стоят, не более 40ка..

В инстаграмме как правило всегда врут..