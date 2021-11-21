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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42893
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 08:52
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В последнее время очень распространилось убеждение, что учеба на отлично в современном мире не нужна. Что главное для ребенка – творческая самореализация, свобода и раскрытие. Что оценки устарели как система. Я лично считаю, что это – чушь собачья.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
427
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 08:52
#1
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Видимо гражданин учился в элитной школе. Я учился в засранной совхозной школе. Отличники и хорошисты утверждались на педсовете. После 8 класса я один поступил в техникум, всем остальным, пришлось вернуться обратно в школу.Видать директора техникумов не получили решения педсовета, кого принять в первую очередь.))))

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 21.11.2021 - 09:18]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1398
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 10:30
#2
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Всё зависит от собственного восприятия. Если ощущаешь себя засранцем, то и школа будет засраная.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
427
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 10:54
#3
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Кем другим мог быть ребенок казах в русскоязычной школе в 60 годы?

[Исправлено: Тимур Гафуров, 21.11.2021 - 12:54]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14543
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 12:09
#4
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Вопрос немного шире, потому как хорошо учиться и учиться ради оценок - вещи разные. Я вот, вроде, хорошо учился, но то что я прямо успешный - не могу сказать.
Первую "свободу" от значимости оценок я получил на первой сессии в институте, когда по диф.зачету по начерталке получил 3. Махнул рукой и даже порадовался новому опыту. Но ровно до тех пор пока не пошел в бухгалтерию узнать о причинах задержки стипендии, а оказалось что недавно вышел приказ о то что она положена только тем кто сдал сессию без троек. Дальше были повышенные стипендии и красный диплом. Вот только по прямой специальности (инженер-механик по эксплуатации техники в АПК) я ни дня не работал, но работал в смежной отрасли - машиностроении 2 года и теперь в строительстве 14 лет уже. Да, образование мне дало старт, многие вещи я уже знал, когда пришел на производство. Но вот успешным я себя назвать не могу - выгорел.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
427
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 12:32
#5
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Удивятся многие, что Эдисон и многие изобретатели были в школе троечниками.Знать нужно свою дисциплину, а на остальное можно положить болт!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14543
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 12:39
#6
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Знать нужно свою дисциплину, а на остальное можно положить болт!

Во-первых, в школе дети ещё не подозревают какая дисциплина "их". Во-вторых, разностороннее развитие лучше для развития личности.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14130
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 13:13
#7
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Удивятся многие, что Эдисон и многие изобретатели были в школе троечниками

Часто успех - просто дело случая. Повезло, оказался в нужное время в нужном месте. Возьмите жизнь любого милиардера - всегда в их жизни присутствует такой момент, сверни он не туда - и ничего бы не вышло.

[Исправлено: maxsaf, 21.11.2021 - 13:13]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14543
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 13:38
#8
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Цитата:
maxsaf:
Часто успех - просто дело случая. Повезло, оказался в нужное время в нужном месте. Возьмите жизнь любого милиардера - всегда в их жизни присутствует такой момент, сверни он не туда - и ничего бы не вышло.

Не согласен. Любая случайность успеха - результат работы. Без предварительно приложенных усилий можно и не разглядеть этих случайностей, да и не оказаться в этих "случайных" ситуациях.
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И
§ Ильзира
(Пользователи)
Регистрация:
14.11.21
Сообщений:
3
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 13:50
#9
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Отличная очередная статья Есимханова. С детьми надо разговаривать и слышать их, а не только слушать. Доверительные отношения со своим ребенком и понимание его природы и личности очень важны. Даже если маленький человек по своему темпераменту и характеру не склонен к усидчивости и сосредоточенности , всегда можно найти лазейки, как это превратить в плюс. Либо найти компенсаторику или компромисс.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5547
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 14:00
#10
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Цитата:
maxsaf:
Возьмите жизнь любого милиардера - всегда в их жизни присутствует такой момент

Типа посадил один помидор, выросло два, потом посадил два, выросло четыре...
А потом повстречал кентяру, сына друзей моих родителей, с кем тусовались в детстве, взял меня помогать в свою нефтяную кампанию..
Но разбогател и стал долларовым миллиардером все равно с продажи помидоров..
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
427
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 14:03
#11
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Цитата:
Victor Yang:

Нужно знать, моя сестренка в 3 классе, сидя на куче песка, торговала песком, отвешивала детям на весах, и все дети покупали по очереди. Сейчас у ней 6 магазинов.

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 21.11.2021 - 14:07]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5547
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 14:05
#12
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Да, везде надо тыкаться, не знаю, может помогает упорство и отчаяние больше..
Образование, постольку поскольку .
У нас по крайней мере..
Кащалось бы, занимался свиньями, прогорел из за своей необразованности и не разбирания в людях, которых нанял..
Отрабатывал долги..
По уши был должен..
Эквивалент однушки в центре..
Но..
Как раз то именно это, то есть свиньи дали пример, то есть их еда, это отруби и отходы, чем заниматься .
Ну а там уже осталось только не упустить шанс и дать первое объявление в газету Миролюбова Твой Шанс..
У нас скорее на образование пока еще рановато говорить, что помогает..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5547
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 14:08
#13
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Генетика еще.
Как то такие случаи были, сына обычных родителей и сына родителей по богаче перепутывали в роддоме.
Богатенького к бедным и наоборот..
Так вот, гены брали свое, где бы они не жили и где бы они не образовывались..
Бедного или сына обычных родителей хоть в МГУ выучи, все одно, будет никем..
Ну может будет в лучшем случае продавать себя зрелым дамам, как это сейчас принято..

[Исправлено: 111, 21.11.2021 - 14:10]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5547
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 14:13
#14
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
торговала песком, отвешивала детям на весах, и все дети покупали по очереди. Сейчас у ней 6 магазинов

Это нормально, песок в картошку, воду в окорочка, в сметану кефир..
Поэтому наверно еще нет у нее супермаркета..
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