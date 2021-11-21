Отправлено: - 13:38

maxsaf:

Часто успех - просто дело случая. Повезло, оказался в нужное время в нужном месте. Возьмите жизнь любого милиардера - всегда в их жизни присутствует такой момент, сверни он не туда - и ничего бы не вышло.

Цитата:Не согласен. Любая случайность успеха - результат работы. Без предварительно приложенных усилий можно и не разглядеть этих случайностей, да и не оказаться в этих "случайных" ситуациях.