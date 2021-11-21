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Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
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- 42893
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 08:52
В последнее время очень распространилось убеждение, что учеба на отлично в современном мире не нужна. Что главное для ребенка – творческая самореализация, свобода и раскрытие. Что оценки устарели как система. Я лично считаю, что это – чушь собачья.
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Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 08:52
Видимо гражданин учился в элитной школе. Я учился в засранной совхозной школе. Отличники и хорошисты утверждались на педсовете. После 8 класса я один поступил в техникум, всем остальным, пришлось вернуться обратно в школу.Видать директора техникумов не получили решения педсовета, кого принять в первую очередь.))))
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 21.11.2021 - 09:18]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 21.11.2021 - 09:18]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
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Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 10:30
Всё зависит от собственного восприятия. Если ощущаешь себя засранцем, то и школа будет засраная.
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 10:54
Кем другим мог быть ребенок казах в русскоязычной школе в 60 годы?
[Исправлено: Тимур Гафуров, 21.11.2021 - 12:54]
[Исправлено: Тимур Гафуров, 21.11.2021 - 12:54]
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 12:09
Вопрос немного шире, потому как хорошо учиться и учиться ради оценок - вещи разные. Я вот, вроде, хорошо учился, но то что я прямо успешный - не могу сказать.
Первую "свободу" от значимости оценок я получил на первой сессии в институте, когда по диф.зачету по начерталке получил 3. Махнул рукой и даже порадовался новому опыту. Но ровно до тех пор пока не пошел в бухгалтерию узнать о причинах задержки стипендии, а оказалось что недавно вышел приказ о то что она положена только тем кто сдал сессию без троек. Дальше были повышенные стипендии и красный диплом. Вот только по прямой специальности (инженер-механик по эксплуатации техники в АПК) я ни дня не работал, но работал в смежной отрасли - машиностроении 2 года и теперь в строительстве 14 лет уже. Да, образование мне дало старт, многие вещи я уже знал, когда пришел на производство. Но вот успешным я себя назвать не могу - выгорел.
Первую "свободу" от значимости оценок я получил на первой сессии в институте, когда по диф.зачету по начерталке получил 3. Махнул рукой и даже порадовался новому опыту. Но ровно до тех пор пока не пошел в бухгалтерию узнать о причинах задержки стипендии, а оказалось что недавно вышел приказ о то что она положена только тем кто сдал сессию без троек. Дальше были повышенные стипендии и красный диплом. Вот только по прямой специальности (инженер-механик по эксплуатации техники в АПК) я ни дня не работал, но работал в смежной отрасли - машиностроении 2 года и теперь в строительстве 14 лет уже. Да, образование мне дало старт, многие вещи я уже знал, когда пришел на производство. Но вот успешным я себя назвать не могу - выгорел.
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 12:32
Удивятся многие, что Эдисон и многие изобретатели были в школе троечниками.Знать нужно свою дисциплину, а на остальное можно положить болт!
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 12:39
Цитата:
Во-первых, в школе дети ещё не подозревают какая дисциплина "их". Во-вторых, разностороннее развитие лучше для развития личности.
Доктор СИЗШ:
Знать нужно свою дисциплину, а на остальное можно положить болт!
Знать нужно свою дисциплину, а на остальное можно положить болт!
Во-первых, в школе дети ещё не подозревают какая дисциплина "их". Во-вторых, разностороннее развитие лучше для развития личности.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14130
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 13:13
Цитата:
Часто успех - просто дело случая. Повезло, оказался в нужное время в нужном месте. Возьмите жизнь любого милиардера - всегда в их жизни присутствует такой момент, сверни он не туда - и ничего бы не вышло.
[Исправлено: maxsaf, 21.11.2021 - 13:13]
Доктор СИЗШ:
Удивятся многие, что Эдисон и многие изобретатели были в школе троечниками
Удивятся многие, что Эдисон и многие изобретатели были в школе троечниками
Часто успех - просто дело случая. Повезло, оказался в нужное время в нужном месте. Возьмите жизнь любого милиардера - всегда в их жизни присутствует такой момент, сверни он не туда - и ничего бы не вышло.
[Исправлено: maxsaf, 21.11.2021 - 13:13]
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 13:38
Цитата:
Не согласен. Любая случайность успеха - результат работы. Без предварительно приложенных усилий можно и не разглядеть этих случайностей, да и не оказаться в этих "случайных" ситуациях.
maxsaf:
Часто успех - просто дело случая. Повезло, оказался в нужное время в нужном месте. Возьмите жизнь любого милиардера - всегда в их жизни присутствует такой момент, сверни он не туда - и ничего бы не вышло.
Часто успех - просто дело случая. Повезло, оказался в нужное время в нужном месте. Возьмите жизнь любого милиардера - всегда в их жизни присутствует такой момент, сверни он не туда - и ничего бы не вышло.
Не согласен. Любая случайность успеха - результат работы. Без предварительно приложенных усилий можно и не разглядеть этих случайностей, да и не оказаться в этих "случайных" ситуациях.
И
(Пользователи)
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- 14.11.21
- Сообщений:
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Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 13:50
Отличная очередная статья Есимханова. С детьми надо разговаривать и слышать их, а не только слушать. Доверительные отношения со своим ребенком и понимание его природы и личности очень важны. Даже если маленький человек по своему темпераменту и характеру не склонен к усидчивости и сосредоточенности , всегда можно найти лазейки, как это превратить в плюс. Либо найти компенсаторику или компромисс.
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 14:00
Цитата:
Типа посадил один помидор, выросло два, потом посадил два, выросло четыре...
А потом повстречал кентяру, сына друзей моих родителей, с кем тусовались в детстве, взял меня помогать в свою нефтяную кампанию..
Но разбогател и стал долларовым миллиардером все равно с продажи помидоров..
maxsaf:
Возьмите жизнь любого милиардера - всегда в их жизни присутствует такой момент
Возьмите жизнь любого милиардера - всегда в их жизни присутствует такой момент
Типа посадил один помидор, выросло два, потом посадил два, выросло четыре...
А потом повстречал кентяру, сына друзей моих родителей, с кем тусовались в детстве, взял меня помогать в свою нефтяную кампанию..
Но разбогател и стал долларовым миллиардером все равно с продажи помидоров..
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 14:03
Цитата:
Нужно знать, моя сестренка в 3 классе, сидя на куче песка, торговала песком, отвешивала детям на весах, и все дети покупали по очереди. Сейчас у ней 6 магазинов.
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 21.11.2021 - 14:07]
Victor Yang:
Нужно знать, моя сестренка в 3 классе, сидя на куче песка, торговала песком, отвешивала детям на весах, и все дети покупали по очереди. Сейчас у ней 6 магазинов.
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 21.11.2021 - 14:07]
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 14:05
Да, везде надо тыкаться, не знаю, может помогает упорство и отчаяние больше..
Образование, постольку поскольку .
У нас по крайней мере..
Кащалось бы, занимался свиньями, прогорел из за своей необразованности и не разбирания в людях, которых нанял..
Отрабатывал долги..
По уши был должен..
Эквивалент однушки в центре..
Но..
Как раз то именно это, то есть свиньи дали пример, то есть их еда, это отруби и отходы, чем заниматься .
Ну а там уже осталось только не упустить шанс и дать первое объявление в газету Миролюбова Твой Шанс..
У нас скорее на образование пока еще рановато говорить, что помогает..
Образование, постольку поскольку .
У нас по крайней мере..
Кащалось бы, занимался свиньями, прогорел из за своей необразованности и не разбирания в людях, которых нанял..
Отрабатывал долги..
По уши был должен..
Эквивалент однушки в центре..
Но..
Как раз то именно это, то есть свиньи дали пример, то есть их еда, это отруби и отходы, чем заниматься .
Ну а там уже осталось только не упустить шанс и дать первое объявление в газету Миролюбова Твой Шанс..
У нас скорее на образование пока еще рановато говорить, что помогает..
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 14:08
Генетика еще.
Как то такие случаи были, сына обычных родителей и сына родителей по богаче перепутывали в роддоме.
Богатенького к бедным и наоборот..
Так вот, гены брали свое, где бы они не жили и где бы они не образовывались..
Бедного или сына обычных родителей хоть в МГУ выучи, все одно, будет никем..
Ну может будет в лучшем случае продавать себя зрелым дамам, как это сейчас принято..
[Исправлено: 111, 21.11.2021 - 14:10]
Как то такие случаи были, сына обычных родителей и сына родителей по богаче перепутывали в роддоме.
Богатенького к бедным и наоборот..
Так вот, гены брали свое, где бы они не жили и где бы они не образовывались..
Бедного или сына обычных родителей хоть в МГУ выучи, все одно, будет никем..
Ну может будет в лучшем случае продавать себя зрелым дамам, как это сейчас принято..
[Исправлено: 111, 21.11.2021 - 14:10]
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 14:13
Цитата:
Это нормально, песок в картошку, воду в окорочка, в сметану кефир..
Поэтому наверно еще нет у нее супермаркета..
Доктор СИЗШ:
торговала песком, отвешивала детям на весах, и все дети покупали по очереди. Сейчас у ней 6 магазинов
торговала песком, отвешивала детям на весах, и все дети покупали по очереди. Сейчас у ней 6 магазинов
Это нормально, песок в картошку, воду в окорочка, в сметану кефир..
Поэтому наверно еще нет у нее супермаркета..
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