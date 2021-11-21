Kairat stayer: Ладно, понимаю улицы названные в честь партийных функционеров переименовали в разные годы, часть из них соратники Сталина - Будённый, Каганович, Орджоникидзе, Ежов. Последний вообще репрессиями занимался, самого расстреляли, впоследствии реабилитировали.
Улицы в честь Зиновьева и Троцкого тоже переименованы, с последним понятно. Улица названная в честь Гагарина переименована в ул.Троицкую. Сначала подумал, что получилось совпадение, укрупнение п.Рощино, то есть две улицы Гагарина. В алфавитном порядке систематизировано и улицы Гагарина нет вообще, где начинается на букву Г.
В настоящее время Красных и Белых нет. Достойных людей любой эпохи уважаю, писателей Пушкина, Толстого, Лермонтова и адмирала Колчака и.т.д. За последнего отмечал в 2017 году, более 4 лет прошло, Цитирую:
Кайрат стайер: Так адмиралу Колчаку в Иркутске установлен памятник, в том же Питере в здании Морского корпуса висит доска в его честь, в Таймырском заливе Карского моря есть остров его именем, правда необитаемый. К слову имеется посёлок Врангель, что теперь всё переименуют и демонтируют. Адмирал Колчак в первую очередь был русским офицером, при этом выдающимся по тем временам, участвовал в русско-японской и Первой мировой войнах, также он ученый-исследователь. Смутные времена были, гражданская война, где брат против брата воевал, согласен многие не сторонники Капеля, Деникина, Колчака, Врангеля, Юденича, Корнилова и.т.д. Прошло почти 100 лет до сих пор не разобрались, вместе с тем, время расставит всё на свои места. Наверное для всемирной истории 100 лет, какое то мгновение, возможно нужно больше времени.
Kairat stayer: Достойных людей любой эпохи уважаю, писателей Пушкина, Толстого, Лермонтова...
Там-же по ссылке отмечал:
Подрастающее поколение должны знать видных деятелей именно своего Отечества, независимо от национальностей. В части касающейся А.Герцена (1812-1870), плод идеологии советского периода, проживая в период правления Императоров, он никакого отношения к Казахстану никогда не имел. На мой взгляд не так значим как Пушкин, Толстой и Лермонтов. Знатоки литературы, подскажите изучают ли соседи и школьники Казахстана в рамках учебных программ произведения Герцена?
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