Отправлено: - 13:15

Уже не ваш земляк:

Легкоатлет, почему такая страсть к цитированию самого себя?!

Цитата:Не запрещено, моё право. На днях разъяснял отдельным грамотеям, что история движется по спирали, время от времени повторяется.