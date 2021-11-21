Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?

Отправлено: - 12:09

Вопрос немного шире, потому как хорошо учиться и учиться ради оценок - вещи разные. Я вот, вроде, хорошо учился, но то что я прямо успешный - не могу сказать.

Первую "свободу" от значимости оценок я получил на первой сессии в институте, когда по диф.зачету по начерталке получил 3. Махнул рукой и даже порадовался новому опыту. Но ровно до тех пор пока не пошел в бухгалтерию узнать о причинах задержки стипендии, а оказалось что недавно вышел приказ о то что она положена только тем кто сдал сессию без троек. Дальше были повышенные стипендии и красный диплом. Вот только по прямой специальности (инженер-механик по эксплуатации техники в АПК) я ни дня не работал, но работал в смежной отрасли - машиностроении 2 года и теперь в строительстве 14 лет уже. Да, образование мне дало старт, многие вещи я уже знал, когда пришел на производство. Но вот успешным я себя назвать не могу - выгорел.