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≡ Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42892
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 10:23
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Настоящая война развернулась за кресло председателя объединения собственников имущества (ОСИ) в столичном ЖК Highvill. Возможно, это противостояние не получило бы широкой огласки, если бы не именитые жильцы. В "умном доме" проживает депутат мажилиса парламента Альберт Рау.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4932
Re: Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 20:09
#15
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КСК было самое Оптимальное решение по управлению всем хозяйством по содержанию жилья, там несколько сантехников, электрик, бухгалтер и председатель. Что ещё надо? Кто это выдумал и для чего было всё переделывать?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1398
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 21.11.21 - 09:15
#16
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Цитата:
сайлау курманов:

Для чего, говоришь? Однажды решили объединить Сарбай, Соколовку и УГЖДТ. Соответственно, объединили все склады с ТМЦ. Через некоторое время УГЖДТ отделили обратно. Сколько и чего ушло со складов во время этого движняка покрыто тайной. Вот и для чего.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
424
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 21.11.21 - 09:31
#17
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Цитата:
сайлау курманов:

Какое там оптимальное решение КСК? Там одно ворье и сидит. Пригласили меня на собрание. Все посапывали, я один встрепенулся,когда председатель доложил, что истратил деньги общества на покупку 200 лампочек!!! Больше на собрание меня не приглашали))))
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