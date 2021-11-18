Отправлено: - 09:15

сайлау курманов:



Цитата:Для чего, говоришь? Однажды решили объединить Сарбай, Соколовку и УГЖДТ. Соответственно, объединили все склады с ТМЦ. Через некоторое время УГЖДТ отделили обратно. Сколько и чего ушло со складов во время этого движняка покрыто тайной. Вот и для чего.