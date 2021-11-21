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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42892
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 08:52
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В последнее время очень распространилось убеждение, что учеба на отлично в современном мире не нужна. Что главное для ребенка – творческая самореализация, свобода и раскрытие. Что оценки устарели как система. Я лично считаю, что это – чушь собачья.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
424
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 08:52
#1
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Видимо гражданин учился в элитной школе. Я учился в засранной совхозной школе. Отличники и хорошисты утверждались на педсовете. После 8 класса я один поступил в техникум, всем остальным, пришлось вернуться обратно в школу.Видать директора техникумов не получили решения педсовета, кого принять в первую очередь.))))

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 21.11.2021 - 09:18]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1398
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 10:30
#2
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Всё зависит от собственного восприятия. Если ощущаешь себя засранцем, то и школа будет засраная.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
424
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 10:54
#3
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Кем другим мог быть ребенок казах в русскоязычной школе в 60 годы? Торге бизде не сажали руссаки!
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