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≡ Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42892
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Отправлено: 20.11.21 - 16:16
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Режиссер Руслан БУШИНСКИЙ отмечает, что сценарий написала местная журналистка Светлана Офицерова по воспоминаниям коллег и родственников знаменитой трактористки, а он лишь творчески его переработал.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
422
Re: Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла...
Отправлено: 21.11.21 - 02:08
#15
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Цитата:
drakon:

Откуда знаешь Дракоша? Газеты выписывал советские в своем фатерлянде? На учет полицай тебя не ставил как коммуниста? Там же нацистам и коммунистам жить запрещено! Знак равенства стоит между ними!
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
422
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Отправлено: 21.11.21 - 07:15
#16
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Цитата:
111:
трактор к700 ый стоял возле верховного совета. За пузырем они гоняли в обеденный перерыв. Там же еще мужики заседали, а у них трубы горели!
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