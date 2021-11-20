Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 23
|Зарегистрированные пользователи: КГСПС
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать