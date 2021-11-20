Отправлено: - 19:39

Тимур Гафуров:

Имя автора статьи - Георгий, фамилия - Говоров. Другие варианты не принимаются - так же, как и по отношению к другим авторам.

Цитата:Прошу прощения перед лично Георгия Говорова, Уважаемой Редакцией и её Главным Редактором. От природы немного туповат, не с первого раза понимаю, что Путина обзывать-можно, но не редакцию и журналистов.Из-за собственной ущербности прошу не судить строго.Примите уверения в моём к вам уважении и проч.Но таки, остаюсь перед своим мнением, что автор как начинающий и мало опытный, пока(!), Мастер. Не ответил в статье на свой же вопрос, заявленный в заголовке. Что не есть, комильфо!Также, позвольте остаться при своём мнении, что Статья не подходит, по моему личному мнению, ни на новость, ни на рецензию, но напомнила мне небезызвестную "Заметку в газете про вашего мальчика".