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Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
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Я робот(Пользователи)
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Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Отправлено: 20.11.21 - 16:16
Режиссер Руслан БУШИНСКИЙ отмечает, что сценарий написала местная журналистка Светлана Офицерова по воспоминаниям коллег и родственников знаменитой трактористки, а он лишь творчески его переработал.
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Re: Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла...
Отправлено: 20.11.21 - 16:16
Хм..
Уже и сюда феминизм как зеркало ЛГБТ вписали..
Если после войны мужиков не хватало, то означает ли это, что оставшиеся женщины стали феминистками, ненавидящими мужиков?
Уже и сюда феминизм как зеркало ЛГБТ вписали..
Если после войны мужиков не хватало, то означает ли это, что оставшиеся женщины стали феминистками, ненавидящими мужиков?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
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- 11.11.21
- Сообщений:
- 131
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Отправлено: 20.11.21 - 16:46
У коммуняк даже механизаторов не было. Угнетенных совком женщин-казашек, пахать заставляли.
Рс сарказм если чо. Навеяно ВЧКашкой.
Цитата:
Тут автор явно перестарался. Уже не в первый раз. Или задаст в заголовке вопрос, но на него сам так и не ответит.
Хотя, а может у него так проявляется талант?
[Исправлено: Don Julio, 20.11.2021 - 17:41]
Рс сарказм если чо. Навеяно ВЧКашкой.
Цитата:
111:
Уже и сюда феминизм как зеркало ЛГБТ вписали..
Уже и сюда феминизм как зеркало ЛГБТ вписали..
Тут автор явно перестарался. Уже не в первый раз. Или задаст в заголовке вопрос, но на него сам так и не ответит.
Хотя, а может у него так проявляется талант?
[Исправлено: Don Julio, 20.11.2021 - 17:41]
(Уважаемые пользователи)
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- 19.07.08
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- 7907
Re: Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла...
Отправлено: 20.11.21 - 17:33
Цитата:
Ну куда ж без этого, мейнстрим...
Только вот стирая с улиц советские названия, имена одних советских героев, почему-то ни кто не отрекается от советских же наград и званий и гордится другими, ставших такими же знаменитыми в советские годы. Не красивая политика какая-то. Если уж выбрали курс десоветизации, декоммунизации, то надо быть однозначными и без двойных стандартов.
Это я не к тому, что героиня не достойна, а к тому, что и Таран, и Чекмарев, и Калинин как наша история должны были остаться на карте города, вместе с улицей Советской, Павших борцов, Гвардейской, Повстанческой...
появляется и критика советских реалий
Ну куда ж без этого, мейнстрим...
Только вот стирая с улиц советские названия, имена одних советских героев, почему-то ни кто не отрекается от советских же наград и званий и гордится другими, ставших такими же знаменитыми в советские годы. Не красивая политика какая-то. Если уж выбрали курс десоветизации, декоммунизации, то надо быть однозначными и без двойных стандартов.
Это я не к тому, что героиня не достойна, а к тому, что и Таран, и Чекмарев, и Калинин как наша история должны были остаться на карте города, вместе с улицей Советской, Павших борцов, Гвардейской, Повстанческой...
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 814
Re: Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла...
Отправлено: 20.11.21 - 17:34
Цитата:
Имя автора статьи - Георгий, фамилия - Говоров. Другие варианты не принимаются - так же, как и по отношению к другим авторам.
Don Julio:
Тут Гешька перестарался. Уже не в первый раз.
Тут Гешька перестарался. Уже не в первый раз.
Имя автора статьи - Георгий, фамилия - Говоров. Другие варианты не принимаются - так же, как и по отношению к другим авторам.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 131
Re: Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла...
Отправлено: 20.11.21 - 19:39
Цитата:
Прошу прощения перед лично Георгия Говорова, Уважаемой Редакцией и её Главным Редактором. От природы немного туповат, не с первого раза понимаю, что Путина обзывать-можно, но не редакцию и журналистов.
Из-за собственной ущербности прошу не судить строго.
Примите уверения в моём к вам уважении и проч.
Но таки, остаюсь перед своим мнением, что автор как начинающий и мало опытный, пока(!), Мастер. Не ответил в статье на свой же вопрос, заявленный в заголовке. Что не есть, комильфо!
Также, позвольте остаться при своём мнении, что Статья не подходит, по моему личному мнению, ни на новость, ни на рецензию, но напомнила мне небезызвестную "Заметку в газете про вашего мальчика".
Тимур Гафуров:
Имя автора статьи - Георгий, фамилия - Говоров. Другие варианты не принимаются - так же, как и по отношению к другим авторам.
Имя автора статьи - Георгий, фамилия - Говоров. Другие варианты не принимаются - так же, как и по отношению к другим авторам.
Прошу прощения перед лично Георгия Говорова, Уважаемой Редакцией и её Главным Редактором. От природы немного туповат, не с первого раза понимаю, что Путина обзывать-можно, но не редакцию и журналистов.
Из-за собственной ущербности прошу не судить строго.
Примите уверения в моём к вам уважении и проч.
Но таки, остаюсь перед своим мнением, что автор как начинающий и мало опытный, пока(!), Мастер. Не ответил в статье на свой же вопрос, заявленный в заголовке. Что не есть, комильфо!
Также, позвольте остаться при своём мнении, что Статья не подходит, по моему личному мнению, ни на новость, ни на рецензию, но напомнила мне небезызвестную "Заметку в газете про вашего мальчика".
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Отправлено: 20.11.21 - 19:55
Цитата:
Господи..
И тут за Путина..
Его обозвала Камшат или кто то еще?
Don Julio:
что Путина обзывать-можно, н
что Путина обзывать-можно, н
Господи..
И тут за Путина..
Его обозвала Камшат или кто то еще?
Re: Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла...
Отправлено: 20.11.21 - 21:30
Ладно, фемминизмом вроде как и не пахнет, влез в Википедию, чтобы узнать кто такая, а иначе откуда четверо детей..
А вот депутатство настораживает .
Что, что она делала там с 1974го по 1989й?
Они там перед развалом собственной страны что, все на тракторах в Кремле гоняли?
Чем они вообще там занимались?
А вот депутатство настораживает .
Что, что она делала там с 1974го по 1989й?
Они там перед развалом собственной страны что, все на тракторах в Кремле гоняли?
Чем они вообще там занимались?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 698
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Отправлено: 20.11.21 - 21:47
Цитата:
Эй,кипчак! Тебе не стыдно?! Камшат Доненбаева - знаменитая комбайнёрша и трактористка, намолачивала больше всех зерна.И вспахивала больше всех гектар.
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 20.11.2021 - 20:50]
111:
Эй,кипчак! Тебе не стыдно?! Камшат Доненбаева - знаменитая комбайнёрша и трактористка, намолачивала больше всех зерна.И вспахивала больше всех гектар.
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 20.11.2021 - 20:50]
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Отправлено: 20.11.21 - 22:00
Цитата:
Все это стахановские побрякушки..
Но даже если и так, то депутатствовала тогда зачем?
Один там пьяный строитель, другой кухаркой работал..
Трактор был, да..
Ездили на нем наверно .
Родина то где осталась?
Уже не ваш земляк:
намолачивала больше всех зерна
намолачивала больше всех зерна
Все это стахановские побрякушки..
Но даже если и так, то депутатствовала тогда зачем?
Один там пьяный строитель, другой кухаркой работал..
Трактор был, да..
Ездили на нем наверно .
Родина то где осталась?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23351
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Отправлено: 20.11.21 - 22:00
Цитата:
Моё поколение, курсе. Очень хорошо...
Уже не ваш земляк:
Камшат Доненбаева - знаменитая комбайнёрша и трактористка,
Камшат Доненбаева - знаменитая комбайнёрша и трактористка,
Моё поколение, курсе. Очень хорошо...
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Отправлено: 20.11.21 - 22:03
Вот если бы в депутаты шли профессионалы, никакого развала бы и не было..
Да, они там уголь добывали, зерно..
Но править страной они не могли..
Это же не трактор..
Да, они там уголь добывали, зерно..
Но править страной они не могли..
Это же не трактор..
Re: Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла...
Отправлено: 21.11.21 - 01:45
Как ни странно у этой женщины были последовательницы. Была такая девчушка и в Рыбном, отделении Казахстанца. С утра заведет свой К 700, подьедет к нашему дому, встанет прямо на наш огород, и целый день ды, ды, ды! Мать приглашала к столу чаю попить, выключи свою дрянь, пусть уши мои отдохнут ! Она говорила, трактор глушить нельзя, иначе я замерзну в кабине. А работать я не еду, мне работать не дают. Агроном запретил ездить на поле. Избавились от ударницы ком труда. Паренек ушлый постарался, заделал ей ребенка. Мать одиночкой стала наша лжепередовица.
Re: Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла...
Отправлено: 21.11.21 - 01:51
Цитата:
Что я слышу от дона Хулио, он признается в собственной ущербности! Давно бы так!Оказывается может прогибаться в форме зю!Так и ходи всегда в этой позе! Это я тебе как Доктор говорю!
Don Julio:
Что я слышу от дона Хулио, он признается в собственной ущербности! Давно бы так!Оказывается может прогибаться в форме зю!Так и ходи всегда в этой позе! Это я тебе как Доктор говорю!
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