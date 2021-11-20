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≡ Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42891
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Отправлено: 20.11.21 - 16:16
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Режиссер Руслан БУШИНСКИЙ отмечает, что сценарий написала местная журналистка Светлана Офицерова по воспоминаниям коллег и родственников знаменитой трактористки, а он лишь творчески его переработал.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5539
Re: Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла...
Отправлено: 20.11.21 - 16:16
#1
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Хм..
Уже и сюда феминизм как зеркало ЛГБТ вписали..
Если после войны мужиков не хватало, то означает ли это, что оставшиеся женщины стали феминистками, ненавидящими мужиков?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
131
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Отправлено: 20.11.21 - 16:46
#2
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У коммуняк даже механизаторов не было. Угнетенных совком женщин-казашек, пахать заставляли.
Рс сарказм если чо. Навеяно ВЧКашкой.
Цитата:
111:
Уже и сюда феминизм как зеркало ЛГБТ вписали..

Тут автор явно перестарался. Уже не в первый раз. Или задаст в заголовке вопрос, но на него сам так и не ответит.
Хотя, а может у него так проявляется талант?
:-o

[Исправлено: Don Julio, 20.11.2021 - 17:41]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7907
Re: Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла...
Отправлено: 20.11.21 - 17:33
#3
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Цитата:
появляется и критика советских реалий

Ну куда ж без этого, мейнстрим...
Только вот стирая с улиц советские названия, имена одних советских героев, почему-то ни кто не отрекается от советских же наград и званий и гордится другими, ставших такими же знаменитыми в советские годы. Не красивая политика какая-то. Если уж выбрали курс десоветизации, декоммунизации, то надо быть однозначными и без двойных стандартов.
Это я не к тому, что героиня не достойна, а к тому, что и Таран, и Чекмарев, и Калинин как наша история должны были остаться на карте города, вместе с улицей Советской, Павших борцов, Гвардейской, Повстанческой...
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
814
Re: Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла...
Отправлено: 20.11.21 - 17:34
#4
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Цитата:
Don Julio:
Тут Гешька перестарался. Уже не в первый раз.

Имя автора статьи - Георгий, фамилия - Говоров. Другие варианты не принимаются - так же, как и по отношению к другим авторам.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
131
Re: Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла...
Отправлено: 20.11.21 - 19:39
#5
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Имя автора статьи - Георгий, фамилия - Говоров. Другие варианты не принимаются - так же, как и по отношению к другим авторам.

Прошу прощения перед лично Георгия Говорова, Уважаемой Редакцией и её Главным Редактором. От природы немного туповат, не с первого раза понимаю, что Путина обзывать-можно, но не редакцию и журналистов.
Из-за собственной ущербности прошу не судить строго.
Примите уверения в моём к вам уважении и проч.
Но таки, остаюсь перед своим мнением, что автор как начинающий и мало опытный, пока(!), Мастер. Не ответил в статье на свой же вопрос, заявленный в заголовке. Что не есть, комильфо!
Также, позвольте остаться при своём мнении, что Статья не подходит, по моему личному мнению, ни на новость, ни на рецензию, но напомнила мне небезызвестную "Заметку в газете про вашего мальчика".
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5539
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Отправлено: 20.11.21 - 19:55
#6
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Цитата:
Don Julio:
что Путина обзывать-можно, н

Господи..
И тут за Путина..
Его обозвала Камшат или кто то еще?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5539
Re: Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла...
Отправлено: 20.11.21 - 21:30
#7
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Ладно, фемминизмом вроде как и не пахнет, влез в Википедию, чтобы узнать кто такая, а иначе откуда четверо детей..
А вот депутатство настораживает .
Что, что она делала там с 1974го по 1989й?
Они там перед развалом собственной страны что, все на тракторах в Кремле гоняли?
Чем они вообще там занимались?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
698
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Отправлено: 20.11.21 - 21:47
#8
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Цитата:
111:

Эй,кипчак! Тебе не стыдно?! Камшат Доненбаева - знаменитая комбайнёрша и трактористка, намолачивала больше всех зерна.И вспахивала больше всех гектар.

[Исправлено: Уже не ваш земляк, 20.11.2021 - 20:50]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5539
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Отправлено: 20.11.21 - 22:00
#9
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
намолачивала больше всех зерна

Все это стахановские побрякушки..
Но даже если и так, то депутатствовала тогда зачем?
Один там пьяный строитель, другой кухаркой работал..
Трактор был, да..
Ездили на нем наверно .
Родина то где осталась?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23351
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Отправлено: 20.11.21 - 22:00
#10
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Камшат Доненбаева - знаменитая комбайнёрша и трактористка,

Моё поколение, курсе. Очень хорошо... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5539
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Отправлено: 20.11.21 - 22:03
#11
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Вот если бы в депутаты шли профессионалы, никакого развала бы и не было..
Да, они там уголь добывали, зерно..
Но править страной они не могли..
Это же не трактор..
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
412
Re: Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла...
Отправлено: 21.11.21 - 01:45
#12
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Как ни странно у этой женщины были последовательницы. Была такая девчушка и в Рыбном, отделении Казахстанца. С утра заведет свой К 700, подьедет к нашему дому, встанет прямо на наш огород, и целый день ды, ды, ды! Мать приглашала к столу чаю попить, выключи свою дрянь, пусть уши мои отдохнут ! Она говорила, трактор глушить нельзя, иначе я замерзну в кабине. А работать я не еду, мне работать не дают. Агроном запретил ездить на поле. Избавились от ударницы ком труда. Паренек ушлый постарался, заделал ей ребенка. Мать одиночкой стала наша лжепередовица.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
412
Re: Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла...
Отправлено: 21.11.21 - 01:51
#13
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Цитата:
Don Julio:

Что я слышу от дона Хулио, он признается в собственной ущербности! Давно бы так!Оказывается может прогибаться в форме зю!Так и ходи всегда в этой позе! Это я тебе как Доктор говорю!
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