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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
412
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 19:19
#1831
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5539
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 20:20
#1832
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Доктур кажется нарвался..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8170
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 23:10
#1833
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
От меня зависело, в те времена, уедет сиделец на своей Волге с чемоданом денег, или закопают его под номерной табличкой в гробу со свинцованными пластинами там же в Долинке.

И как решалось? По совести и справедливости, как того требует (требовало) время надеюсь? Или варианты были всё же? 8-)

[Исправлено: elektron, 20.11.2021 - 18:33]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14335
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 23:11
#1834
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там вопрос задали.
мое мнение-да, способствует разжиганию.
однозначно.и это все видят.
возможно и цель.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8170
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 23:21
#1835
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Лишь бы ляпнуть что нибудь((((

Да нет, это вы тут ляпаете, что нибудь, а точнее гадите, как голубь СИЗОкрылый. ;-)
Ляпните чего, а потом разгребай за вами. ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14335
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 23:34
#1836
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может лучше так

у нас во дворе есть девчонка одна,
Между шумных подруг неприметна она.
Никому из ребят неприметна она.
Я гляжу ей вслед:Ничего в ней нет
.А я все гляжу,Глаз не отвожу…
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2614
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 00:21
#1837
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Цитата:
alex_60:
Я гляжу ей вслед:Ничего в ней нет .А я все гляжу,Глаз не отвожу…


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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
412
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 00:39
#1838
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Цитата:
elektron:

А ты ничего не разгребай, активист с активной гражданской позицией))))языком почесать хочется? Все косточки давно перемыл другим на форуме?
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
412
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 00:45
#1839
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Цитата:
elektron:

14 лет прослужил на этой должности. Живой. Вариантов сгинуть навсегда было много. Но никто не тронул, как видишь. Мне было не выгодно настраивать против себя людей. Промфинплан на руднике это вам не фигли, мигли!
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
412
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 00:59
#1840
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Волгу 24 в обкомовском исполнении , черную хромированную,с хорошим движком усиленным, я купил по очереди, со скидкой 30 процентов. Сберкнижка была нормальная, особняк был служебный, казенный. Ничего лишнего!
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
412
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 01:03
#1841
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Цитата:
alex_60:

Нехорошо копиарить! Совсем мозги подсохли??? Кефир с чесноком кушай 2 раза в день!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5539
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 01:37
#1842
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Цитата:
Уже не ваш земляк: будут ли модераторы отвечать за свои ошибки? Ну или хотя бы извинятся. Не обязательно публично, достаточно в личку, с подписью. Ибо хочется знать дурь каждого.

Не земляк, ты че там, зачем?
Допустим они там асисяй и все такое, извиняются перед каждым каждый раз..
Да кто они будут после этого?
Ну они же не в сфере услуг типа ресторана или еще какого заведения работают?
Ну ладно, допустим извинились и не один раз.
Потом то что?
А потом их надо каждый раз будет прилюдно пихать носом практически в любые комментарии любого нашего оппонента и гонять их чтоб извинялись..
Вот и что будет?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5539
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 01:46
#1843
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Да и менять постоянно правила, это дурдом..
Как с конституцией у не совсем развитых стран .
Дело дошло уже то того, что нельзя сказать не ругательно слово на букву Г....к, а надо говорить Сексуальные меньшинства, Фемминистки или писать аббревиатурой ЛГБТ или ЛГБТК..
Вот тебе и демократия..
На черное нельзя сказать черное, а надо добавлять белое, с нежнейшим оттенком черного..
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