Отправлено: - 23:10

Доктор СИЗШ:

От меня зависело, в те времена, уедет сиделец на своей Волге с чемоданом денег, или закопают его под номерной табличкой в гробу со свинцованными пластинами там же в Долинке.

[Исправлено: elektron, 20.11.2021 - 18:33]

Цитата:И как решалось? По совести и справедливости, как того требует (требовало) время надеюсь? Или варианты были всё же?