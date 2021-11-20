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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 19:19
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 20:20
Доктур кажется нарвался..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 8170
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 23:10
Цитата:
И как решалось? По совести и справедливости, как того требует (требовало) время надеюсь? Или варианты были всё же?
[Исправлено: elektron, 20.11.2021 - 18:33]
Доктор СИЗШ:
От меня зависело, в те времена, уедет сиделец на своей Волге с чемоданом денег, или закопают его под номерной табличкой в гробу со свинцованными пластинами там же в Долинке.
От меня зависело, в те времена, уедет сиделец на своей Волге с чемоданом денег, или закопают его под номерной табличкой в гробу со свинцованными пластинами там же в Долинке.
И как решалось? По совести и справедливости, как того требует (требовало) время надеюсь? Или варианты были всё же?
[Исправлено: elektron, 20.11.2021 - 18:33]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14335
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 23:11
там вопрос задали.
мое мнение-да, способствует разжиганию.
однозначно.и это все видят.
возможно и цель.
мое мнение-да, способствует разжиганию.
однозначно.и это все видят.
возможно и цель.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8170
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 23:21
Цитата:
Да нет, это вы тут ляпаете, что нибудь, а точнее гадите, как голубь СИЗОкрылый.
Ляпните чего, а потом разгребай за вами.
Доктор СИЗШ:
Лишь бы ляпнуть что нибудь((((
Лишь бы ляпнуть что нибудь((((
Да нет, это вы тут ляпаете, что нибудь, а точнее гадите, как голубь СИЗОкрылый.
Ляпните чего, а потом разгребай за вами.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14335
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 23:34
может лучше так
у нас во дворе есть девчонка одна,
Между шумных подруг неприметна она.
Никому из ребят неприметна она.
Я гляжу ей вслед:Ничего в ней нет
.А я все гляжу,Глаз не отвожу…
у нас во дворе есть девчонка одна,
Между шумных подруг неприметна она.
Никому из ребят неприметна она.
Я гляжу ей вслед:Ничего в ней нет
.А я все гляжу,Глаз не отвожу…
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2614
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 00:21
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 00:39
Цитата:
А ты ничего не разгребай, активист с активной гражданской позицией))))языком почесать хочется? Все косточки давно перемыл другим на форуме?
elektron:
А ты ничего не разгребай, активист с активной гражданской позицией))))языком почесать хочется? Все косточки давно перемыл другим на форуме?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 00:45
Цитата:
14 лет прослужил на этой должности. Живой. Вариантов сгинуть навсегда было много. Но никто не тронул, как видишь. Мне было не выгодно настраивать против себя людей. Промфинплан на руднике это вам не фигли, мигли!
elektron:
14 лет прослужил на этой должности. Живой. Вариантов сгинуть навсегда было много. Но никто не тронул, как видишь. Мне было не выгодно настраивать против себя людей. Промфинплан на руднике это вам не фигли, мигли!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 00:59
Волгу 24 в обкомовском исполнении , черную хромированную,с хорошим движком усиленным, я купил по очереди, со скидкой 30 процентов. Сберкнижка была нормальная, особняк был служебный, казенный. Ничего лишнего!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 01:03
Цитата:
Нехорошо копиарить! Совсем мозги подсохли??? Кефир с чесноком кушай 2 раза в день!
alex_60:
Нехорошо копиарить! Совсем мозги подсохли??? Кефир с чесноком кушай 2 раза в день!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 01:37
Цитата:
Не земляк, ты че там, зачем?
Допустим они там асисяй и все такое, извиняются перед каждым каждый раз..
Да кто они будут после этого?
Ну они же не в сфере услуг типа ресторана или еще какого заведения работают?
Ну ладно, допустим извинились и не один раз.
Потом то что?
А потом их надо каждый раз будет прилюдно пихать носом практически в любые комментарии любого нашего оппонента и гонять их чтоб извинялись..
Вот и что будет?
Уже не ваш земляк: будут ли модераторы отвечать за свои ошибки? Ну или хотя бы извинятся. Не обязательно публично, достаточно в личку, с подписью. Ибо хочется знать дурь каждого.
Не земляк, ты че там, зачем?
Допустим они там асисяй и все такое, извиняются перед каждым каждый раз..
Да кто они будут после этого?
Ну они же не в сфере услуг типа ресторана или еще какого заведения работают?
Ну ладно, допустим извинились и не один раз.
Потом то что?
А потом их надо каждый раз будет прилюдно пихать носом практически в любые комментарии любого нашего оппонента и гонять их чтоб извинялись..
Вот и что будет?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 01:46
Да и менять постоянно правила, это дурдом..
Как с конституцией у не совсем развитых стран .
Дело дошло уже то того, что нельзя сказать не ругательно слово на букву Г....к, а надо говорить Сексуальные меньшинства, Фемминистки или писать аббревиатурой ЛГБТ или ЛГБТК..
Вот тебе и демократия..
На черное нельзя сказать черное, а надо добавлять белое, с нежнейшим оттенком черного..
Как с конституцией у не совсем развитых стран .
Дело дошло уже то того, что нельзя сказать не ругательно слово на букву Г....к, а надо говорить Сексуальные меньшинства, Фемминистки или писать аббревиатурой ЛГБТ или ЛГБТК..
Вот тебе и демократия..
На черное нельзя сказать черное, а надо добавлять белое, с нежнейшим оттенком черного..
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