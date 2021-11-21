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≡ 70 гостей - предельное количество для новогодних корпоративов. Что еще нужно знать об этом?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42891
70 гостей - предельное количество для новогодних корпоративов. Что еще нужно знать об этом?
Отправлено: 21.11.21 - 00:21
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Вопрос о деталях празднования в кафе и ресторанах детально обсуждали вчера, 18 ноября, на совещании в региональной палате предпринимателей Костанайской области. Рестораторы сейчас на свой страх и риск принимают заказы на новогодние мероприятия - без уверенности, что они состоятся.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1396
Re: 70 гостей - предельное количество для новогодних...
Отправлено: 21.11.21 - 00:21
#1
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руководитель отдела сельского хозяйства акимата Костаная Илона ТИМОШЕНКО, которая сама является постоянным участником мониторинговой группы///А с сельским хозяйством у нас значит всё хорошо?
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