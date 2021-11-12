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≡ Почему сгорели 600 рулонов сена, выяснит полиция в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42891
Почему сгорели 600 рулонов сена, выяснит полиция в Костанайской области
Отправлено: 12.11.21 - 19:37
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Пожар произошел сегодня ночью, 12 ноября, в с. Осиновка Костанайского района. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, материалы по данному пожару передали в отдел полиции Костанайского района.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4932
Re: Почему сгорели 600 рулонов сена, выяснит полиция в...
Отправлено: 12.11.21 - 19:37
#1
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Почти семь лямов оставлены без охраны беспризорно и на произвол судьбы. Надо было организоваться с охраной что ли
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
405
Re: Почему сгорели 600 рулонов сена, выяснит полиция в...
Отправлено: 13.11.21 - 08:28
#2
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Во времена целины поджог сена был типичным способом выяснения отношений между односельчанами. Один сельчанин жил возле березового околкв. После частых поджогов околок почти весь выгорел вместе с сеном. Но в беде никого не оставляли, выдавали к началу зимы погорельцу совхозное сено. Поговаривали, что этот погорелец был стукачом со стажем.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2242
Re: Почему сгорели 600 рулонов сена, выяснит полиция в...
Отправлено: 13.11.21 - 20:47
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
семь лямов


Себестоимость заготовки одной тонны сена в среднем, максимум около 5 000 тенге. Это операции: косовица, подбор, погрузка, транспортировка, скирдование: всего пять операции, и как правило с трактором МТЗ - самым экономичным и "вечным" трактором, - 600 рулонов по 300 кг.=180 тонн. 180*5 000 тенге = 900 000 тенге. Пусть будет один миллион. Себестоимость одного килограмма сена, будет =5,5 тенге.

7 500 000 тенге/600 рул. =12 500 тенге один рулон/300 кг. =41,6 тенге - стоимость одного килограмма сена.
41,6 тенге - что то дюже, дорогое сено для себя накосили. Золото, а не сено. Лучше бы, летом, у меня купили бы, продавал по 25 000 тенге за тонну.

И этот пожар - не случайный, - скорее всего, я думаю, кто то из "обиженных" бывших работников. И время же выбрал - когда уже практически сена не найдёшь.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
698
Re: Почему сгорели 600 рулонов сена, выяснит полиция в...
Отправлено: 20.11.21 - 22:42
#4
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Мораль - не обижай работяг!И плати по совести.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8170
Почему сгорели 600 рулонов сена, выяснит полиция в Костанайской области
Отправлено: 20.11.21 - 22:59
#5
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Во времена целины поджог сена был типичным способом выяснения отношений между односельчанами.

А что и в Бахрейне целину поднимали? ;-)
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