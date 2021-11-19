Отправлено: - 22:08

сайлау курманов:

е ваш

Цитата:Я подозреваю вы из бывших красноперых,---Ещё и какой краснопёрый!Он тут хвастался, что от него зависело, поедет ли человек домой или на кладбище под номерную табличку. Короче, очень жалеет, что времена сейчас не те.И что теперь от него ничего не зависит.