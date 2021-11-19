Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42890
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 10:30
Жители Костанайской области попросили Министерство здравоохранения Казахстана исследовать влияние на организм людей "неправильного" часового пояса, в котором они живут.
Читать новость
Читать новость
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 20.11.21 - 10:24
Цитата:
Вы бы так и говорили, что Вас интересует только экономическая сторона вопроса, касаемая Вашего магазина. Вот только с переводом времени пик продаж не изменится, люди ведь не по солнцу к Вам в магазин ходят, верно? Сомневаюсь, что в ЗТБ люди вечерком смотрят на солнце и такие "мм, скоро закат, пора в магазин, не по темноте же идти за пивком".
Добринцофф:
Да будет вам известно ,что в летом в 21.11 в ЗТБ в магазине пик продаж,очереди стоят за продуктами и пивком
Да будет вам известно ,что в летом в 21.11 в ЗТБ в магазине пик продаж,очереди стоят за продуктами и пивком
Вы бы так и говорили, что Вас интересует только экономическая сторона вопроса, касаемая Вашего магазина. Вот только с переводом времени пик продаж не изменится, люди ведь не по солнцу к Вам в магазин ходят, верно? Сомневаюсь, что в ЗТБ люди вечерком смотрят на солнце и такие "мм, скоро закат, пора в магазин, не по темноте же идти за пивком".
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 20.11.21 - 10:40
Цитата:
Вы знаете ,я уже писал ранее,что от того как светло на улице или темно на прямую зависит активность людей,в 8 утра когда зимой темно ,народ активно двигается,потому что проснулись едут по своим делам и заходят за покупками,а вот в 8 вечера зимой в магазине никого нет потому что темно,хотя летом до 10 вечера могут очереди стоять.
А теперь посчитайте,что после перевода темнеть начнёт в 16,в 18 уже будет ночь глухая и все разбредутся по домам,а как быть тем кто приезжает на работу или по делам из районов,вы представляете каково это в 5 вечера ехать зимой по нашим не чищенным дорогам ,в темноте ?
lavprof:
Вот только с переводом времени пик продаж не изменится
Вот только с переводом времени пик продаж не изменится
Вы знаете ,я уже писал ранее,что от того как светло на улице или темно на прямую зависит активность людей,в 8 утра когда зимой темно ,народ активно двигается,потому что проснулись едут по своим делам и заходят за покупками,а вот в 8 вечера зимой в магазине никого нет потому что темно,хотя летом до 10 вечера могут очереди стоять.
А теперь посчитайте,что после перевода темнеть начнёт в 16,в 18 уже будет ночь глухая и все разбредутся по домам,а как быть тем кто приезжает на работу или по делам из районов,вы представляете каково это в 5 вечера ехать зимой по нашим не чищенным дорогам ,в темноте ?
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 20.11.21 - 11:00
Цитата:
Да, знаю)
Вы сами сказали
Цитата:
но утром Вам плевать на людей почему-то) и всё у Вас через призму магазина) никуда покупатели не денутся от смены часового пояса, и точно также будут совершать покупки перед работой, во время перерыва, и после работы - и без разницы, темно уже на улице или нет, если человеку нужен хлеб и молоко, он пойдет и купит их.
Добринцофф:
каково это в 5 вечера ехать зимой
каково это в 5 вечера ехать зимой
Да, знаю)
Вы сами сказали
Цитата:
Добринцофф:
от того как светло на улице или темно на прямую зависит активность людей
от того как светло на улице или темно на прямую зависит активность людей
но утром Вам плевать на людей почему-то) и всё у Вас через призму магазина) никуда покупатели не денутся от смены часового пояса, и точно также будут совершать покупки перед работой, во время перерыва, и после работы - и без разницы, темно уже на улице или нет, если человеку нужен хлеб и молоко, он пойдет и купит их.
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 20.11.21 - 18:27
Цитата:
Ровно на столько же, на сколько вам плевать вечером)
lavprof:
но утром Вам плевать на людей почему-то)
но утром Вам плевать на людей почему-то)
Ровно на столько же, на сколько вам плевать вечером)
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 20.11.21 - 20:11
Цитата:
Так это как раз объясняется не движением солнца, а началом и концом рабочего дня. Утром движняк в 8 утра, вечером после 18-ти. Зимой до 8 вечера уже все пришли домой и никого не заставишь выходить на улицу. А летом до 10 вечера идут дачники, создавая очереди. У них в это время как раз полив заканчивается, потому что солнце садится. На солнце же поливать нельзя, вот и пялятся бедолаги на дачах до последнего луча, а утром им всем на работу вставать. А при переводе часов можно было ваш магазин и летом в 9 часов вечера закрывать, никому бы он не был нужен.
Добринцофф:
8 утра когда зимой темно ,народ активно двигается,потому что проснулись едут по своим делам и заходят за покупками,а вот в 8 вечера зимой в магазине никого нет потому что темно,хотя летом до 10 вечера могут очереди стоять.
8 утра когда зимой темно ,народ активно двигается,потому что проснулись едут по своим делам и заходят за покупками,а вот в 8 вечера зимой в магазине никого нет потому что темно,хотя летом до 10 вечера могут очереди стоять.
Так это как раз объясняется не движением солнца, а началом и концом рабочего дня. Утром движняк в 8 утра, вечером после 18-ти. Зимой до 8 вечера уже все пришли домой и никого не заставишь выходить на улицу. А летом до 10 вечера идут дачники, создавая очереди. У них в это время как раз полив заканчивается, потому что солнце садится. На солнце же поливать нельзя, вот и пялятся бедолаги на дачах до последнего луча, а утром им всем на работу вставать. А при переводе часов можно было ваш магазин и летом в 9 часов вечера закрывать, никому бы он не был нужен.
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 20.11.21 - 20:25
Цитата:
Я в Затоболовке живу,тут нет дачников,у каждого дома свой огород,и давайте вы мне не будете сказки рассказывать когда можно поливать,а когда нельзя,нельзя днём поливать когда солнце палит,а вечерком в 6-7 вполне можно.
А что касается дачников то они фанаты и будут пахать на своих участках пока будет светить солнце,так что им как раз таки на руку этот час,при этом 90% из них пенсионеры ,ну кроме юджина разумеется и на работу в к 8 им не надо,вот так то одни плюсы получатся
Маркс:
летом до 10 вечера идут дачники, создавая очереди. У них в это время как раз полив заканчивается, потому что солнце садится. На солнце же поливать нельзя, вот и пялятся бедолаги на дачах до последнего луча
летом до 10 вечера идут дачники, создавая очереди. У них в это время как раз полив заканчивается, потому что солнце садится. На солнце же поливать нельзя, вот и пялятся бедолаги на дачах до последнего луча
Я в Затоболовке живу,тут нет дачников,у каждого дома свой огород,и давайте вы мне не будете сказки рассказывать когда можно поливать,а когда нельзя,нельзя днём поливать когда солнце палит,а вечерком в 6-7 вполне можно.
А что касается дачников то они фанаты и будут пахать на своих участках пока будет светить солнце,так что им как раз таки на руку этот час,при этом 90% из них пенсионеры ,ну кроме юджина разумеется и на работу в к 8 им не надо,вот так то одни плюсы получатся
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 20.11.21 - 20:32
Цитата:
Да,будет вам известно,что в летом 9 вечера когда вы ,дракон и алекс готовитесь ко сну,всё самое интересное только начинается,и магазин в это время как нельзя актуален,ведь в 21 вступает запрет на продажу крепкого алкоголя и поэтому в 20.50 образовывается очередь,нервно посматривающая на часы и поторапливая нерадивых покупателей которым в это драгоценное время приспичило купить пакет молока.
Маркс:
А при переводе часов можно было ваш магазин и летом в 9 часов вечера закрывать, никому бы он не был нужен.
А при переводе часов можно было ваш магазин и летом в 9 часов вечера закрывать, никому бы он не был нужен.
Да,будет вам известно,что в летом 9 вечера когда вы ,дракон и алекс готовитесь ко сну,всё самое интересное только начинается,и магазин в это время как нельзя актуален,ведь в 21 вступает запрет на продажу крепкого алкоголя и поэтому в 20.50 образовывается очередь,нервно посматривающая на часы и поторапливая нерадивых покупателей которым в это драгоценное время приспичило купить пакет молока.
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 20.11.21 - 20:34
Да, г-н Добринцофф, в вашем магазине есть и директор, и экспедитор, и водитель, и грузчик. Вам бы ещё аналитика взять, чтобы мог грамотно объяснить оборот покупателей и от чего он зависит, а то напридумывали там себе ошибочных теорий и боитесь любого шороха. Вдруг сдвиг времени разрушит привычный и с таким трудом построенный, уютный капиталистический мирок. Всем не дышать, мне так удобно, а народ меня не волнует!
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 20.11.21 - 20:52
Цитата:
Разницы особой нет между дачниками и огородниками. Просто одним близко идти поливать, а другим далеко.
Цитата:
Нет, г-н Добринцофф, тут вы тоже ошибаетесь. Дачники будут находится на даче не пока светит солнце, а пока не пройдет последний автобус. А они тоже подчиняются не солнцу, а акимату. Поэтому заканчивают ходить задолго до последних лучей солнца. И этот час дачникам совсем не на руку, потому что его все равно приходится дарить акимату.
Добринцофф:
Я в Затоболовке живу,тут нет дачников,у каждого дома свой огород
Я в Затоболовке живу,тут нет дачников,у каждого дома свой огород
Разницы особой нет между дачниками и огородниками. Просто одним близко идти поливать, а другим далеко.
Цитата:
Добринцофф:
А что касается дачников то они фанаты и будут пахать на своих участках пока будет светить солнце,так что им как раз таки на руку этот час,
А что касается дачников то они фанаты и будут пахать на своих участках пока будет светить солнце,так что им как раз таки на руку этот час,
Нет, г-н Добринцофф, тут вы тоже ошибаетесь. Дачники будут находится на даче не пока светит солнце, а пока не пройдет последний автобус. А они тоже подчиняются не солнцу, а акимату. Поэтому заканчивают ходить задолго до последних лучей солнца. И этот час дачникам совсем не на руку, потому что его все равно приходится дарить акимату.
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 20.11.21 - 20:58
Цитата:
Эта очередь останется, государство может вам это гарантировать. Хотя вы правильно затронули этот вопрос. Пусть медики обратят внимание, что в других областях продажа спиртного совпадает с заходом солнца, а у нас люди вынуждены употреблять спиртное под солнечными лучами, что может негативно сказываться на сердечной деятельности выпивающих, в связи с повышенной тепловой нагрузкой на организм.
Добринцофф:
когда вы ,дракон и алекс готовитесь ко сну,всё самое интересное только начинается,и магазин в это время как нельзя актуален,ведь в 21 вступает запрет на продажу крепкого алкоголя и поэтому в 20.50 образовывается очередь
когда вы ,дракон и алекс готовитесь ко сну,всё самое интересное только начинается,и магазин в это время как нельзя актуален,ведь в 21 вступает запрет на продажу крепкого алкоголя и поэтому в 20.50 образовывается очередь
Эта очередь останется, государство может вам это гарантировать. Хотя вы правильно затронули этот вопрос. Пусть медики обратят внимание, что в других областях продажа спиртного совпадает с заходом солнца, а у нас люди вынуждены употреблять спиртное под солнечными лучами, что может негативно сказываться на сердечной деятельности выпивающих, в связи с повышенной тепловой нагрузкой на организм.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 49
|Зарегистрированные пользователи: drakon, Маркс
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать