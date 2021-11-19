Отправлено: - 10:24

Добринцофф:

Да будет вам известно ,что в летом в 21.11 в ЗТБ в магазине пик продаж,очереди стоят за продуктами и пивком

Цитата:Вы бы так и говорили, что Вас интересует только экономическая сторона вопроса, касаемая Вашего магазина. Вот только с переводом времени пик продаж не изменится, люди ведь не по солнцу к Вам в магазин ходят, верно? Сомневаюсь, что в ЗТБ люди вечерком смотрят на солнце и такие "мм, скоро закат, пора в магазин, не по темноте же идти за пивком".