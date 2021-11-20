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≡ Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42890
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 16:50
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Сегодня зашёл в поликлинику N5, та что на Уральской. Усё чин по чину, крыльцо почищено, при входе бесплатно одеваешь бахилы, стационарная термометрия, и без маски вход запрещен. Стою в бахилах, в зимней куртке, а все маски в осенней, спросил где выдают маски или продают, может закроют глаза на отсутствие маски, я же в бахилах. Послали в продуктовый магазин в доме напротив.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5527
Re: Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 16:50
#1
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Хм..
Как то странно, не иметь с собой маски и потом, ходить в бахилах по улицам, пачкая их и опять же зачем?
В грязных бахилах в поликлинику?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
127
Re: Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 16:57
#2
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Цитата:
, я же в бахилах. Послали в продуктовый магазин в доме напротив. Идти в бахилах по снегу за маской очень опасная затея, не повторяйте моих ошибок.))

А снять бахилы и идти в своей обуви, нельзя чтоли?
В чем прикол?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7907
Re: Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 17:42
#3
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Цитата:
Тупо перепечатывают из постановления в постановление.

Из той же серии разрешили работать аттракционам на свежем воздухе... морозном, ноябрьском. Большое спасибо, когда бы еще покатались на каруселях.

Цитата:
Ведь маску надо менять каждые 2 часа,

Того, кто в 90-е стирал полиэтиленовые мешочки, трудно переубедить не стирать одноразовые маски. ;-)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
743
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 18:32
#4
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Цитата:
111:

Цитата:
Don Julio:
Для особоодаренных:
Маски, если они требуются, ДОЛЖНЫ быть на месте требования.
Что непонятно???
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
405
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 18:40
#5
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Идя в бахиллах по обледенелой улице можно поскользнуться и легко пробить черепок!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8278
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 18:42
#6
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Цитата:
electro:
Маски, если они требуются, ДОЛЖНЫ быть на месте требования. Что непонятно???

Непонятно на каком месте?
Маска должна быть на лице,товарищ пришёл без маски ,а виноваты у него все кто угодно,только не он сам.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
405
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 18:52
#7
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Товарищ Добрынцов, а вы пропустите в магазин покупателя, если он заткнет свои носопырки ватой, или накинет на лицо носовой платок?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8278
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 19:04
#8
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Товарищ Добрынцов, а вы пропустите в магазин покупателя, если он заткнет свои носопырки ватой, или накинет на лицо носовой платок?

Мы рады всем клиентам,обязаность носить маску-это прежде всего обязанность самого покупателя,я со своей стороны должен повешать информационную вывеску-предупреждение о необходимости носить маску,так же у меня в магазине можно купить за 15 тенге обчную маску,за 30 черную и специально для детей есть маски меньшего размера с зайчиками ,попугайчиками,крокодилами или просто розовые,кстати дети теперь не отказываются одевать маску,а наоборот просят родителей купить такую красочную масочку вот так то.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
127
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 19:04
#9
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Цитата:
Добринцофф:виноваты у него все кто угодно,только не он сам.

Тогда тут можно и другую претензию предьявить. Почему автор шёл в бахилах, по обледенелой дороге. А не посыпанной песочком или полностью очищенной от льда. Он же мог упасть! Тем более, автор сам посетовал что в бахилах идти было скользко и опасно и автор рисковал.


Цитата:
Доктор СИЗШ:
если он заткнет свои носопырки ватой, или накинет на лицо носовой платок?

Хороший вопрос. А например, в Пакистане паранжа, накидываемая на лицо, считается средством защиты? Никто не знает?
:-o
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
405
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 19:14
#10
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В Пакистане никогда не был, так как он не входил в зону интересов и разногласий тогдашнего СССР.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5527
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 19:30
#11
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Цитата:
electro:
Маски, если они требуются, ДОЛЖНЫ быть на месте требования.

На лице?
Так почему же ее там не было?
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