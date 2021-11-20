Отправлено: - 17:24

Доктор СИЗШ:

От меня зависело, в те времена, уедет сиделец на своей Волге с чемоданом денег, или закопают его под номерной табличкой в гробу со свинцованными пластинами там же в Долинке.

Цитата:А чемоданы и Волги, во втором случае, оставались, у тебя? Ты на это намекал?И ты в это время на партсобраниях, произносил пламенные речи о светлом будущем, о справедливосте при социализме, от том что на свободу -с чистой совестью.Все верно?