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≡ Темп прироста заболеваемости КВИ немного повысился в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42890
Темп прироста заболеваемости КВИ немного повысился в Костанайской области
Отправлено: 20.11.21 - 15:21
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19 ноября 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 113 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,29%. Днем ранее заболели 110 человек, темп прироста был на уровне 0,28%.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
743
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ немного повысился в...
Отправлено: 20.11.21 - 15:21
#1
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Редакция, а вас что, ОБЯЗЫВАЮТ публиковать эту информацию?
пусть главный санитар и публикует, :-x
Профайл
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4685
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ немного повысился в...
Отправлено: 20.11.21 - 16:44
#2
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Цитата:
electro:

поддержу вопрос. Реально, уже в печенке конкретно эта "статистика", конкретно данная тематика. Есть сайт специализированный - пусть там и публикуется подобное. Кому интересно - найдут. Думая есть и другая информация , которая может быть размещена вместо этой.
Профайл
Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
405
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ немного повысился в...
Отправлено: 20.11.21 - 16:50
#3
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Была бы она еще правдивая статистика. Особенно в части умерших от ковида. Каждый человек обязательно припомнит случай смерти знакомого или родственника, который не попал в эти списки.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4932
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ немного повысился в...
Отправлено: 20.11.21 - 19:07
#4
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Дядя Коля, на вас не похоже, что с вами?
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