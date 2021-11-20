Отправлено: - 16:44

electro:



Цитата:поддержу вопрос. Реально, уже в печенке конкретно эта "статистика", конкретно данная тематика. Есть сайт специализированный - пусть там и публикуется подобное. Кому интересно - найдут. Думая есть и другая информация , которая может быть размещена вместо этой.