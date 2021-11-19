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≡ "Прокурор, зачем ей в спальню залезли?" - Судья возмутился действиями антикоррупционщиков по делу директора школы Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42890
"Прокурор, зачем ей в спальню залезли?" - Судья возмутился действиями антикоррупционщиков по делу директора школы Костаная
Отправлено: 19.11.21 - 20:27
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Очередное слушание по уголовному делу директора школы № 122 Костаная Оксаны МИКОЛАЕНКО прошло сегодня, 19 ноября. Она обвиняется в организации школьных поборов и незаконном присвоении бюджетных средств.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23347
Re: "Прокурор, зачем ей в спальню залезли?" - Судья...
Отправлено: 19.11.21 - 20:27
#1
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А правда, зачем в спальню, залезли?... :lol: :-o
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
127
Re: "Прокурор, зачем ей в спальню залезли?" - Судья...
Отправлено: 19.11.21 - 23:32
#2
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Ктото ещё возмущается 37-м годом. Да тут мастер-класс был бы для следователей НКВД!
Хотя и есть отличие. В 37-м подслушивающих электронных устройств не было!
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
405
Re: "Прокурор, зачем ей в спальню залезли?" - Судья...
Отправлено: 20.11.21 - 04:55
#3
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Наконец добрались до школьных побирушек, не забывающих щедро пополнить свой директорский карман. Вспоминается история с директором школы, который прикупил с денег родителей электрическую подстилку для своей драгоценной задницы! Очень жаль, что он не был осужден и не отправился махать киркой в солнечный Магадан.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4932
Re: "Прокурор, зачем ей в спальню залезли?" - Судья...
Отправлено: 20.11.21 - 05:26
#4
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Не хватает профессионализма у сотрудников соответствующих органов, стало нормой высосать из пальца и предъявить как доказательство. Такое было и в моем случае, после железных аргументов в мою пользу, судье ничего не оставалось как заявить: почему я не должен верить государственным служащим? Опасная ситуация, больше похожая на сталинские тройки...
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
405
"Прокурор, зачем ей в спальню залезли?" - Судья возмутился действиями антикоррупционщиков по делу директора школы Костаная
Отправлено: 20.11.21 - 08:13
#5
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Цитата:
сайлау курманов:

С этого места поподробнее, двое ИПэшников, вас на форуме, из Рудного. Чем занимаетесь?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4932
Re: "Прокурор, зачем ей в спальню залезли?" - Судья...
Отправлено: 20.11.21 - 19:00
#6
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Я подозреваю вы из бывших красноперых, я их люто ненавижу, редко кто там по призванию, в основном научи и карьеристы...
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