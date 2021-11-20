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Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42890
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 16:50
Сегодня зашёл в поликлинику N5, та что на Уральской. Усё чин по чину, крыльцо почищено, при входе бесплатно одеваешь бахилы, стационарная термометрия, и без маски вход запрещен. Стою в бахилах, в зимней куртке, а все маски в осенней, спросил где выдают маски или продают, может закроют глаза на отсутствие маски, я же в бахилах. Послали в продуктовый магазин в доме напротив.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5527
Re: Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 16:50
Хм..
Как то странно, не иметь с собой маски и потом, ходить в бахилах по улицам, пачкая их и опять же зачем?
В грязных бахилах в поликлинику?
Как то странно, не иметь с собой маски и потом, ходить в бахилах по улицам, пачкая их и опять же зачем?
В грязных бахилах в поликлинику?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Российская Империя
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 127
Re: Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 16:57
Цитата:
А снять бахилы и идти в своей обуви, нельзя чтоли?
В чем прикол?
, я же в бахилах. Послали в продуктовый магазин в доме напротив. Идти в бахилах по снегу за маской очень опасная затея, не повторяйте моих ошибок.))
А снять бахилы и идти в своей обуви, нельзя чтоли?
В чем прикол?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7907
Re: Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 17:42
Цитата:
Из той же серии разрешили работать аттракционам на свежем воздухе... морозном, ноябрьском. Большое спасибо, когда бы еще покатались на каруселях.
Цитата:
Того, кто в 90-е стирал полиэтиленовые мешочки, трудно переубедить не стирать одноразовые маски.
Тупо перепечатывают из постановления в постановление.
Из той же серии разрешили работать аттракционам на свежем воздухе... морозном, ноябрьском. Большое спасибо, когда бы еще покатались на каруселях.
Цитата:
Ведь маску надо менять каждые 2 часа,
Того, кто в 90-е стирал полиэтиленовые мешочки, трудно переубедить не стирать одноразовые маски.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 743
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 18:32
Цитата:
Цитата:
Маски, если они требуются, ДОЛЖНЫ быть на месте требования.
Что непонятно???
111:
Цитата:
Don Julio:Для особоодаренных:
Маски, если они требуются, ДОЛЖНЫ быть на месте требования.
Что непонятно???
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 18:40
Идя в бахиллах по обледенелой улице можно поскользнуться и легко пробить черепок!
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 18:42
Цитата:
Непонятно на каком месте?
Маска должна быть на лице,товарищ пришёл без маски ,а виноваты у него все кто угодно,только не он сам.
electro:
Маски, если они требуются, ДОЛЖНЫ быть на месте требования. Что непонятно???
Маски, если они требуются, ДОЛЖНЫ быть на месте требования. Что непонятно???
Непонятно на каком месте?
Маска должна быть на лице,товарищ пришёл без маски ,а виноваты у него все кто угодно,только не он сам.
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 18:52
Товарищ Добрынцов, а вы пропустите в магазин покупателя, если он заткнет свои носопырки ватой, или накинет на лицо носовой платок?
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 19:04
Цитата:
Мы рады всем клиентам,обязаность носить маску-это прежде всего обязанность самого покупателя,я со своей стороны должен повешать информационную вывеску-предупреждение о необходимости носить маску,так же у меня в магазине можно купить за 15 тенге обчную маску,за 30 черную и специально для детей есть маски меньшего размера с зайчиками ,попугайчиками,крокодилами или просто розовые,кстати дети теперь не отказываются одевать маску,а наоборот просят родителей купить такую красочную масочку вот так то.
Доктор СИЗШ:
Товарищ Добрынцов, а вы пропустите в магазин покупателя, если он заткнет свои носопырки ватой, или накинет на лицо носовой платок?
Товарищ Добрынцов, а вы пропустите в магазин покупателя, если он заткнет свои носопырки ватой, или накинет на лицо носовой платок?
Мы рады всем клиентам,обязаность носить маску-это прежде всего обязанность самого покупателя,я со своей стороны должен повешать информационную вывеску-предупреждение о необходимости носить маску,так же у меня в магазине можно купить за 15 тенге обчную маску,за 30 черную и специально для детей есть маски меньшего размера с зайчиками ,попугайчиками,крокодилами или просто розовые,кстати дети теперь не отказываются одевать маску,а наоборот просят родителей купить такую красочную масочку вот так то.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Российская Империя
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 127
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 19:04
Цитата:
Тогда тут можно и другую претензию предьявить. Почему автор шёл в бахилах, по обледенелой дороге. А не посыпанной песочком или полностью очищенной от льда. Он же мог упасть! Тем более, автор сам посетовал что в бахилах идти было скользко и опасно и автор рисковал.
Цитата:
Хороший вопрос. А например, в Пакистане паранжа, накидываемая на лицо, считается средством защиты? Никто не знает?
Добринцофф:виноваты у него все кто угодно,только не он сам.
Тогда тут можно и другую претензию предьявить. Почему автор шёл в бахилах, по обледенелой дороге. А не посыпанной песочком или полностью очищенной от льда. Он же мог упасть! Тем более, автор сам посетовал что в бахилах идти было скользко и опасно и автор рисковал.
Цитата:
Доктор СИЗШ:
если он заткнет свои носопырки ватой, или накинет на лицо носовой платок?
если он заткнет свои носопырки ватой, или накинет на лицо носовой платок?
Хороший вопрос. А например, в Пакистане паранжа, накидываемая на лицо, считается средством защиты? Никто не знает?
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 19:14
В Пакистане никогда не был, так как он не входил в зону интересов и разногласий тогдашнего СССР.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5527
Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?
Отправлено: 20.11.21 - 19:30
Цитата:
На лице?
Так почему же ее там не было?
electro:
Маски, если они требуются, ДОЛЖНЫ быть на месте требования.
Маски, если они требуются, ДОЛЖНЫ быть на месте требования.
На лице?
Так почему же ее там не было?
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