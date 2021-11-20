Отправлено: - 16:57

, я же в бахилах. Послали в продуктовый магазин в доме напротив. Идти в бахилах по снегу за маской очень опасная затея, не повторяйте моих ошибок.))

Цитата:А снять бахилы и идти в своей обуви, нельзя чтоли?В чем прикол?