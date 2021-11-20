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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 122 из 122«1...120121122
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
691
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:01
#1816
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"Бедные уральцы, так долго терпели этот бред и словесный понос коммуняк на своей родной земле! Удачи в поисках и искоренения всего наносного и чужеродного дерьма!"
ПыСы. Почему-то это пропускают...
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
401
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:03
#1817
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Цитата:
111:

Я обидел сразу двоих форумчан. Не нашего земляка, и дона Жулио. А что нельзя????
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:03
#1818
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Могу сказать одно, не хвастаясь. О

Не хвастайся, просто ответь. Куда дел свой партбилет члена КПСС.
Куда засунул?
;-)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
691
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:03
#1819
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Я же говорю - те, когонельзяназывать, а уж тем более говорить про них плохо, и не дай Бог критиковать, плохо выполняют свою работу.
ПыСы. А теперь можете удалять!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5526
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:05
#1820
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
обидел сразу двоих форумчан. Не нашего земляка, и дона Жулио. А что нельзя????

А, этих..
Иногда даже полезно!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
691
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:07
#1821
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

Я ещё раз тебе говорю - обидеть меня тебе будет достаточно затруднительно Ибо при отсутствии интеллекта и логики сделать ты этого не сможешь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14333
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:19
#1822
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чудный субботний вечер.
снежок идет иногда.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14333
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:24
#1823
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читаю новости
США разглядели у Путина способность заставить Запад жить по своим правилам.
видать у них появился новый микроскоп.
последней модели.
слямзили у россиян похоже.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:24
#1824
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
От меня зависело, в те времена, уедет сиделец на своей Волге с чемоданом денег, или закопают его под номерной табличкой в гробу со свинцованными пластинами там же в Долинке.

А чемоданы и Волги, во втором случае, оставались, у тебя? Ты на это намекал?
И ты в это время на партсобраниях, произносил пламенные речи о светлом будущем, о справедливосте при социализме, от том что на свободу -с чистой совестью.
Все верно?
:lol: :lol: :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14333
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:29
#1825
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вот и лыжи покатили

Отборочные гонки сборной России на Кубок мира. Нисканен выиграл гонку на 15 км классикой, Червоткин – 2-й, Якимушкин – 3-й, Большунов – 5-й
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14333
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:52
#1826
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Утром 20 октября ушел из жизни Народный артист России Валерий Гаркалин. Актер скончался в возрасте 67 лет после полутора месяцев борьбы с коронавирусом.
а кто чего еще говорит...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14333
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:56
#1827
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новости России
13-летний Алеша прислал просьбу помочь с приобретением коровы на прямую линию Путина, которая проходила в июне 2021 года. Хотя обращение не попало в прямой эфир, министерству сельского хозяйства республики поручили его рассмотреть. Из-за неправильного обратного адреса поиски мальчика растянулись на несколько месяцев. В итоге министерству удалось найти Алешу и связаться с его родственниками. Как выяснилось, четыре года назад у них сгорел дом, и с тех пор семье приходится жить в гараже. Обещанную корову они получат в ближайшие дни. Кроме того, исполняющий обязанности главы Чурапчинского района Степан Саргыдаев взял под личный контроль решение вопроса об улучшении жилищных условий семьи.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
401
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:57
#1828
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Цитата:
Don Julio:

В день гкчп отдал парторгу, вместе с деньгами на партвзносы, назад партбилет не вернулся.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
401
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 18:06
#1829
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Цитата:
Don Julio:

Чемоданы и Волги они сами зарабатывали, и покупали при окончании срока пребывания. Все было по чесноку. Смотрящие были по обе стороны забора. Никто бы не допустил беспрелела! Судишь по себе, но тогда жизнь твоя бы была не длинее веревочной удавки!
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