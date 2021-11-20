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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:01
"Бедные уральцы, так долго терпели этот бред и словесный понос коммуняк на своей родной земле! Удачи в поисках и искоренения всего наносного и чужеродного дерьма!"
ПыСы. Почему-то это пропускают...
ПыСы. Почему-то это пропускают...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:03
Цитата:
Я обидел сразу двоих форумчан. Не нашего земляка, и дона Жулио. А что нельзя????
111:
Я обидел сразу двоих форумчан. Не нашего земляка, и дона Жулио. А что нельзя????
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Российская Империя
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:03
Цитата:
Не хвастайся, просто ответь. Куда дел свой партбилет члена КПСС.
Куда засунул?
Доктор СИЗШ:
Могу сказать одно, не хвастаясь. О
Могу сказать одно, не хвастаясь. О
Не хвастайся, просто ответь. Куда дел свой партбилет члена КПСС.
Куда засунул?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:03
Я же говорю - те, когонельзяназывать, а уж тем более говорить про них плохо, и не дай Бог критиковать, плохо выполняют свою работу.
ПыСы. А теперь можете удалять!!!
ПыСы. А теперь можете удалять!!!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5526
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:05
Цитата:
А, этих..
Иногда даже полезно!
Доктор СИЗШ:
обидел сразу двоих форумчан. Не нашего земляка, и дона Жулио. А что нельзя????
обидел сразу двоих форумчан. Не нашего земляка, и дона Жулио. А что нельзя????
А, этих..
Иногда даже полезно!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:07
Цитата:
Я ещё раз тебе говорю - обидеть меня тебе будет достаточно затруднительно Ибо при отсутствии интеллекта и логики сделать ты этого не сможешь.
Доктор СИЗШ:
Я ещё раз тебе говорю - обидеть меня тебе будет достаточно затруднительно Ибо при отсутствии интеллекта и логики сделать ты этого не сможешь.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:19
чудный субботний вечер.
снежок идет иногда.
снежок идет иногда.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:24
читаю новости
США разглядели у Путина способность заставить Запад жить по своим правилам.
видать у них появился новый микроскоп.
последней модели.
слямзили у россиян похоже.
США разглядели у Путина способность заставить Запад жить по своим правилам.
видать у них появился новый микроскоп.
последней модели.
слямзили у россиян похоже.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Российская Империя
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:24
Цитата:
А чемоданы и Волги, во втором случае, оставались, у тебя? Ты на это намекал?
И ты в это время на партсобраниях, произносил пламенные речи о светлом будущем, о справедливосте при социализме, от том что на свободу -с чистой совестью.
Все верно?
Доктор СИЗШ:
От меня зависело, в те времена, уедет сиделец на своей Волге с чемоданом денег, или закопают его под номерной табличкой в гробу со свинцованными пластинами там же в Долинке.
От меня зависело, в те времена, уедет сиделец на своей Волге с чемоданом денег, или закопают его под номерной табличкой в гробу со свинцованными пластинами там же в Долинке.
А чемоданы и Волги, во втором случае, оставались, у тебя? Ты на это намекал?
И ты в это время на партсобраниях, произносил пламенные речи о светлом будущем, о справедливосте при социализме, от том что на свободу -с чистой совестью.
Все верно?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:29
вот и лыжи покатили
Отборочные гонки сборной России на Кубок мира. Нисканен выиграл гонку на 15 км классикой, Червоткин – 2-й, Якимушкин – 3-й, Большунов – 5-й
Отборочные гонки сборной России на Кубок мира. Нисканен выиграл гонку на 15 км классикой, Червоткин – 2-й, Якимушкин – 3-й, Большунов – 5-й
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:52
Утром 20 октября ушел из жизни Народный артист России Валерий Гаркалин. Актер скончался в возрасте 67 лет после полутора месяцев борьбы с коронавирусом.
а кто чего еще говорит...
а кто чего еще говорит...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:56
новости России
13-летний Алеша прислал просьбу помочь с приобретением коровы на прямую линию Путина, которая проходила в июне 2021 года. Хотя обращение не попало в прямой эфир, министерству сельского хозяйства республики поручили его рассмотреть. Из-за неправильного обратного адреса поиски мальчика растянулись на несколько месяцев. В итоге министерству удалось найти Алешу и связаться с его родственниками. Как выяснилось, четыре года назад у них сгорел дом, и с тех пор семье приходится жить в гараже. Обещанную корову они получат в ближайшие дни. Кроме того, исполняющий обязанности главы Чурапчинского района Степан Саргыдаев взял под личный контроль решение вопроса об улучшении жилищных условий семьи.
13-летний Алеша прислал просьбу помочь с приобретением коровы на прямую линию Путина, которая проходила в июне 2021 года. Хотя обращение не попало в прямой эфир, министерству сельского хозяйства республики поручили его рассмотреть. Из-за неправильного обратного адреса поиски мальчика растянулись на несколько месяцев. В итоге министерству удалось найти Алешу и связаться с его родственниками. Как выяснилось, четыре года назад у них сгорел дом, и с тех пор семье приходится жить в гараже. Обещанную корову они получат в ближайшие дни. Кроме того, исполняющий обязанности главы Чурапчинского района Степан Саргыдаев взял под личный контроль решение вопроса об улучшении жилищных условий семьи.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 17:57
Цитата:
В день гкчп отдал парторгу, вместе с деньгами на партвзносы, назад партбилет не вернулся.
Don Julio:
В день гкчп отдал парторгу, вместе с деньгами на партвзносы, назад партбилет не вернулся.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 18:06
Цитата:
Чемоданы и Волги они сами зарабатывали, и покупали при окончании срока пребывания. Все было по чесноку. Смотрящие были по обе стороны забора. Никто бы не допустил беспрелела! Судишь по себе, но тогда жизнь твоя бы была не длинее веревочной удавки!
Don Julio:
Чемоданы и Волги они сами зарабатывали, и покупали при окончании срока пребывания. Все было по чесноку. Смотрящие были по обе стороны забора. Никто бы не допустил беспрелела! Судишь по себе, но тогда жизнь твоя бы была не длинее веревочной удавки!
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