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≡ Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42890
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Отправлено: 20.11.21 - 16:16
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Режиссер Руслан БУШИНСКИЙ отмечает, что сценарий написала местная журналистка Светлана Офицерова по воспоминаниям коллег и родственников знаменитой трактористки, а он лишь творчески его переработал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5526
Re: Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла...
Отправлено: 20.11.21 - 16:16
#1
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Хм..
Уже и сюда феминизм как зеркало ЛГБТ вписали..
Если после войны мужиков не хватало, то означает ли это, что оставшиеся женщины стали феминистками, ненавидящими мужиков?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
124
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Отправлено: 20.11.21 - 16:46
#2
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У коммуняк даже механизаторов не было. Угнетенных совком женщин-казашек, пахать заставляли.
Рс сарказм если чо. Навеяно ВЧКашкой.
Цитата:
111:
Уже и сюда феминизм как зеркало ЛГБТ вписали..

Тут автор явно перестарался. Уже не в первый раз. Или задаст в заголовке вопрос, но на него сам так и не ответит.
Хотя, а может у него так проявляется талант?
:-o

[Исправлено: Don Julio, 20.11.2021 - 17:41]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7907
Re: Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла...
Отправлено: 20.11.21 - 17:33
#3
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Цитата:
появляется и критика советских реалий

Ну куда ж без этого, мейнстрим...
Только вот стирая с улиц советские названия, имена одних советских героев, почему-то ни кто не отрекается от советских же наград и званий и гордится другими, ставших такими же знаменитыми в советские годы. Не красивая политика какая-то. Если уж выбрали курс десоветизации, декоммунизации, то надо быть однозначными и без двойных стандартов.
Это я не к тому, что героиня не достойна, а к тому, что и Таран, и Чекмарев, и Калинин как наша история должны были остаться на карте города, вместе с улицей Советской, Павших борцов, Гвардейской, Повстанческой...
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
812
Re: Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла...
Отправлено: 20.11.21 - 17:34
#4
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Цитата:
Don Julio:
Тут Гешька перестарался. Уже не в первый раз.

Имя автора статьи - Георгий, фамилия - Говоров. Другие варианты не принимаются - так же, как и по отношению к другим авторам.
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