//американском штате Сан-Франциско афроамериканский подросток заехал на велосипеде в магазин Walgreens и набрал в мусорный мешок большое количество товаров, после чего покинул магазин, не оплачивая их. Покупатели и охранник в шоке смотрели на преступника, но никто не попытался его остановить. Подробности:
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.// А всё потому что: //«Полиция не начинает дело, если сумма кражи не превышает $1500. Мой брат только что переехал из Сан-Франциско. Он сказал, что люди приходят с пустыми сумками и калькуляторами… подсчитывают, сколько они могут украсть, чтобы не превысить $1500. А потом просто выходят за дверь, Подробности:
/американском штате Сан-Франциско афроамериканский подросток заехал на велосипеде в магазин Walgreens и набрал в мусорный мешок большое количество товаров, после чего покинул магазин, не оплачивая их. Покупатели и охранник в шоке смотрели на преступника, но никто не попытался его остановить. --- Ещё лет восемь назад рассказывал знакомый, его сестра вышла замуж и уехала жить в ЮАР. С её слов - там негры (ну не афроафриканцами же их называть!) просто выносят товары из магазинов, ничего не оплачивая. Говорят, что это плата за апартеид.
maxsaf: Чём улицы Светлая и Надежды не угодили? Слова то нейтральные, с коммунизмом не связаны
До американцев всегда так долго доходит?))) Сказано же устаревшие названия. Не соответствуют действительности, ну в будущем тоже будут не соответствовать. Светлая. Ну какая же она светлая!? Была когда то, да! Ну и будет ли она таковой когда-то большой вопрос. Так что лучше не смущать жителей таким провокационным, наводящим на сомнения названием. Ну и с надеждой -аналогично. Цитата:
Доктор СИЗШ: Дракон, это ты называешь пиццей? Посмотри пиццу, которую каждый день ест 111й. Он всю ночь будет баловаться с женой!
Не очень, пример! Странные они. Днём -спят, ночью-пиццы пекут. С женой, лучше в постели, а не на кухне с пиццей, баловаться. Хотя, наверное, кто на что годится. Слыхал, в Пакистане же женщины в паранжах ходят, и сказывают достаточно лицо увидеть, для мужеского удовлетворения. Правда, нет, не знаю.
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