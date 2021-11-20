Отправлено: - 16:26

maxsaf:

Чём улицы Светлая и Надежды не угодили? Слова то нейтральные, с коммунизмом не связаны

Доктор СИЗШ:

Дракон, это ты называешь пиццей? Посмотри пиццу, которую каждый день ест 111й. Он всю ночь будет баловаться с женой!

Цитата:До американцев всегда так долго доходит?)))Сказано же устаревшие названия. Не соответствуют действительности, ну в будущем тоже будут не соответствовать.Светлая. Ну какая же она светлая!? Была когда то, да! Ну и будет ли она таковой когда-то большой вопрос. Так что лучше не смущать жителей таким провокационным, наводящим на сомнения названием.Ну и с надеждой -аналогично.Цитата:Не очень, пример! Странные они. Днём -спят, ночью-пиццы пекут. С женой, лучше в постели, а не на кухне с пиццей, баловаться.Хотя, наверное, кто на что годится. Слыхал, в Пакистане же женщины в паранжах ходят, и сказывают достаточно лицо увидеть, для мужеского удовлетворения.Правда, нет, не знаю.