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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 121 из 121«1...119120121
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 12:45
#1801
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//американском штате Сан-Франциско афроамериканский подросток заехал на велосипеде в магазин Walgreens и набрал в мусорный мешок большое количество товаров, после чего покинул магазин, не оплачивая их. Покупатели и охранник в шоке смотрели на преступника, но никто не попытался его остановить. Подробности: Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.//
А всё потому что: //«Полиция не начинает дело, если сумма кражи не превышает $1500. Мой брат только что переехал из Сан-Франциско. Он сказал, что люди приходят с пустыми сумками и калькуляторами… подсчитывают, сколько они могут украсть, чтобы не превысить $1500. А потом просто выходят за дверь, Подробности: Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

Чудесен мир однако. :lol:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
396
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 12:47
#1802
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Цитата:
drakon:

Дракон, это ты называешь пиццей? Посмотри пиццу, которую каждый день ест 111й. Он всю ночь будет баловаться с женой! А тебе после твоей минипиццы по немецски, через час придется ждать рассвета!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 12:59
#1803
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
искоренения всего наносного и чужеродного дерьма!

Что так доктор? До сих пор грязные "очи" снятся? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14128
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 13:04
#1804
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Цитата:
serg kost:
Чем не угодило имя Маншук Маметовой? Ведь так это имя потом никто и не вспомнит лет через десять...

Чём улицы Светлая и Надежды не угодили? Слова то нейтральные, с коммунизмом не связаны :-)
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
396
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 13:18
#1805
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Цитата:
elektron:

Лишь бы ляпнуть что нибудь((((
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
685
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 13:28
#1806
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Цитата:
elektron:
дальше...

/американском штате Сан-Франциско афроамериканский подросток заехал на велосипеде в магазин Walgreens и набрал в мусорный мешок большое количество товаров, после чего покинул магазин, не оплачивая их. Покупатели и охранник в шоке смотрели на преступника, но никто не попытался его остановить.
---
Ещё лет восемь назад рассказывал знакомый, его сестра вышла замуж и уехала жить в ЮАР. С её слов - там негры (ну не афроафриканцами же их называть!) просто выносят товары из магазинов, ничего не оплачивая. Говорят, что это плата за апартеид.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
685
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 13:31
#1807
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Вот ещё история:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2714
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 14:07
#1808
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Точка зрения блогера Алана Мамиева
[video]https://kzsection.info/green/taliby-sredn-azi-kakvkaz-i-ukraina-ognennyj-po-s-vokrug-rossii/0YKMbaKijIyGiKs.html[/video]
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
119
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 16:26
#1809
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Цитата:
maxsaf:
Чём улицы Светлая и Надежды не угодили? Слова то нейтральные, с коммунизмом не связаны

До американцев всегда так долго доходит?)))
Сказано же устаревшие названия. Не соответствуют действительности, ну в будущем тоже будут не соответствовать.
Светлая. Ну какая же она светлая!? Была когда то, да! Ну и будет ли она таковой когда-то большой вопрос. Так что лучше не смущать жителей таким провокационным, наводящим на сомнения названием.
Ну и с надеждой -аналогично.
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Дракон, это ты называешь пиццей? Посмотри пиццу, которую каждый день ест 111й. Он всю ночь будет баловаться с женой!

:lol:
Не очень, пример! Странные они. Днём -спят, ночью-пиццы пекут. С женой, лучше в постели, а не на кухне с пиццей, баловаться.
Хотя, наверное, кто на что годится. Слыхал, в Пакистане же женщины в паранжах ходят, и сказывают достаточно лицо увидеть, для мужеского удовлетворения.
Правда, нет, не знаю.
:oops:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
119
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 16:34
#1810
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
долго терпели этот бред и словесный понос коммуняк на своей родной земле

Ты же говорил, что до полкана дослужился, если не обманываешь, конешно.
Значит соответственно и в КПСС состоял? А то ещё и парторгом, каким нибудь был.
Или где?

[Исправлено: Don Julio, 20.11.2021 - 16:36]
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