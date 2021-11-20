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≡ Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42889
Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла премьера спектакля "Наша Камшат" в Русском театре драмы Костаная
Отправлено: 20.11.21 - 16:16
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Режиссер Руслан БУШИНСКИЙ отмечает, что сценарий написала местная журналистка Светлана Офицерова по воспоминаниям коллег и родственников знаменитой трактористки, а он лишь творчески его переработал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5523
Re: Поговорить о советской труженице и феминистке - Как прошла...
Отправлено: 20.11.21 - 16:16
#1
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Хм..
Уже и сюда феминизм как зеркало ЛГБТ вписали..
Если после войны мужиков не хватало, то означает ли это, что оставшиеся женщины стали феминистками, ненавидящими мужиков?
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