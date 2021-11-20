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≡ Темп прироста заболеваемости КВИ немного повысился в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42889
Темп прироста заболеваемости КВИ немного повысился в Костанайской области
Отправлено: 20.11.21 - 15:21
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19 ноября 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 113 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,29%. Днем ранее заболели 110 человек, темп прироста был на уровне 0,28%.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
742
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ немного повысился в...
Отправлено: 20.11.21 - 15:21
#1
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Редакция, а вас что, ОБЯЗЫВАЮТ публиковать эту информацию?
пусть главный санитар и публикует, :-x
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