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≡ 36 побед, 27 досрочных. Кто станет очередным соперником Ивана Дычко?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42887
36 побед, 27 досрочных. Кто станет очередным соперником Ивана Дычко?
Отправлено: 20.11.21 - 13:16
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В рейтинге тяжелого веса российский боксер занимает 59-е место, в то время как Дычко - 101-е. Свой последний бой Устинов провел в сентябре, проиграв досрочно украинцу Владиславу Сиренко в поединке за титул WBC Asian.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2317
Re: 36 побед, 27 досрочных. Кто станет очередным соперником...
Отправлено: 20.11.21 - 13:16
#1
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а почему не слово про бой Жана Кособуцкого, который пройдет сегодня ночью?
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
809
36 побед, 27 досрочных. Кто станет очередным соперником Ивана Дычко?
Отправлено: 20.11.21 - 13:23
#2
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Если редакция что-то не заметила или не знает, вы вполне можете сообщить об этом самостоятельно. Если это важно. Но за подсказку спасибо
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