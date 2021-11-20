Отправлено: - 11:33

Серый волк:

Для тех кто плохо уже понимает о чем речь небольшой коммент: Сауле Омарова родилась в Уральске

Цитата:а там ролике нет такого///Профессор Корнельского университета и ныне выдвинутая Белым домом в качестве кандидата на должность руководителя американского Управления контролера денежного обращения Сауле Омарова была замечена за кражей в июне 1995 года. В магазине TJ Maxx в городе Мэдисон в штате Висконсин ее арестовали, когда она украла четыре пары обуви, два одеколона, два ремня и носки на сумму 214 долларов. Все это она спрятала в большую сумку, которую накрыла вещами//