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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 01:17
Цитата:
Бывшие соотечественники и земляки так гордятся тем фактом, что хоть кто-то удачно свалил и даже нормально двигается с новым гражданством в каментах сплошные дифирамбы
Серый волк:
Чисто поржать на выходные!
Чисто поржать на выходные!
Бывшие соотечественники и земляки так гордятся тем фактом, что хоть кто-то удачно свалил и даже нормально двигается с новым гражданством в каментах сплошные дифирамбы
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11729
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 01:28
Цитата:
Лучше бы аким Уральска попридержал бы пока этих... как бы сказать помягче, не сильно умных граждан с девиантным аномастическим поведением.
А то случайно переименуют улицу где родилась практически министр фиинансов мировой экономики. А окажется что ей это не понравится, и наступит неожиданно хромей и маленькой валюте одной страны в Азии не весёлая жизнь.
Площадь и 11 улиц хотят переименовать в Уральске
Лучше бы аким Уральска попридержал бы пока этих... как бы сказать помягче, не сильно умных граждан с девиантным аномастическим поведением.
А то случайно переименуют улицу где родилась практически министр фиинансов мировой экономики. А окажется что ей это не понравится, и наступит неожиданно хромей и маленькой валюте одной страны в Азии не весёлая жизнь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11729
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 01:34
Цитата:
Да, браво! Комментарии под видео радуют не хуже видео!
Хорошо так ощущается параллельно смеху, что люди нашей общей культуры намного грамотнее тупого америкашского сенатора.
О май гот! Как он вообще в сенаторы попал?
[Исправлено: Серый волк, 19.11.2021 - 22:36]
maxsaf:
Бывшие соотечественники и земляки так гордятся тем фактом, что хоть кто-то удачно свалил и даже нормально двигается с новым гражданством в каментах сплошные дифирамбы
Бывшие соотечественники и земляки так гордятся тем фактом, что хоть кто-то удачно свалил и даже нормально двигается с новым гражданством в каментах сплошные дифирамбы
Да, браво! Комментарии под видео радуют не хуже видео!
Хорошо так ощущается параллельно смеху, что люди нашей общей культуры намного грамотнее тупого америкашского сенатора.
О май гот! Как он вообще в сенаторы попал?
[Исправлено: Серый волк, 19.11.2021 - 22:36]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 03:23
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 03:32
Уж не наши ли неадекваты на "Азаттыке" отметились?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 03:54
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 04:11
Цитата:
Бедные уральцы, так долго терпели этот бред и словесный понос коммуняк на своей родной земле! Удачи в поисках и искоренения всего наносного и чужеродного дерьма!
maxsaf:
Бедные уральцы, так долго терпели этот бред и словесный понос коммуняк на своей родной земле! Удачи в поисках и искоренения всего наносного и чужеродного дерьма!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 585
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 10:27
Цитата:
Цитата:
А почему нельзя переименовать одну улицу Московская в улицу Бисен Жумагалиев?
Так попил меньше в 2 раза?Цитата:
maxsaf:
планируется переименовать площадь имени Маншук Маметовой в площадь Батыр қыздар.
Чем не угодило имя Маншук Маметовой? Ведь так это имя потом никто и не вспомнит лет через десять...
[Исправлено: serg kost, 20.11.2021 - 10:28]
maxsaf:
планируют переименовать: улицу Московская – на улицу Тәуелсіздік
планируют переименовать: улицу Московская – на улицу Тәуелсіздік
Цитата:
maxsaf:
улицу Тәуелсіздік – на улицу Бисен Жұмағалиев
улицу Тәуелсіздік – на улицу Бисен Жұмағалиев
А почему нельзя переименовать одну улицу Московская в улицу Бисен Жумагалиев?
Так попил меньше в 2 раза?Цитата:
maxsaf:
планируется переименовать площадь имени Маншук Маметовой в площадь Батыр қыздар.
Чем не угодило имя Маншук Маметовой? Ведь так это имя потом никто и не вспомнит лет через десять...
[Исправлено: serg kost, 20.11.2021 - 10:28]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 10:33
Сейчас выползут из щелей все остальные тараканы и машинисты фекального поезда. Вздрачиваете товарисчи!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 11:02
Цитата:
Хочется видимо людям как можно больше проблем создать)
serg kost:
А почему нельзя переименовать одну улицу Московская в улицу Бисен Жумагалиев?
А почему нельзя переименовать одну улицу Московская в улицу Бисен Жумагалиев?
Хочется видимо людям как можно больше проблем создать)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 11:22
Интересно, а как в "мозгу" СИЗОфреника уживаются мысли о "бреде и словесном поносе коммуняк"с его бывшей сферой деятельности?!Или у него одно полушарие гордится работой в карательных органах "проклятых колонизаторов", а другое категорически не приемлет эту самую службу?! Тогда понятно, почему он выкладывает весь этот бред...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14327
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 11:33
Цитата:
а там ролике нет такого
///Профессор Корнельского университета и ныне выдвинутая Белым домом в качестве кандидата на должность руководителя американского Управления контролера денежного обращения Сауле Омарова была замечена за кражей в июне 1995 года. В магазине TJ Maxx в городе Мэдисон в штате Висконсин ее арестовали, когда она украла четыре пары обуви, два одеколона, два ремня и носки на сумму 214 долларов. Все это она спрятала в большую сумку, которую накрыла вещами//
Серый волк:
Для тех кто плохо уже понимает о чем речь небольшой коммент: Сауле Омарова родилась в Уральске
Для тех кто плохо уже понимает о чем речь небольшой коммент: Сауле Омарова родилась в Уральске
а там ролике нет такого
///Профессор Корнельского университета и ныне выдвинутая Белым домом в качестве кандидата на должность руководителя американского Управления контролера денежного обращения Сауле Омарова была замечена за кражей в июне 1995 года. В магазине TJ Maxx в городе Мэдисон в штате Висконсин ее арестовали, когда она украла четыре пары обуви, два одеколона, два ремня и носки на сумму 214 долларов. Все это она спрятала в большую сумку, которую накрыла вещами//
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