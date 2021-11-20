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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 120 из 120«1...118119120
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14126
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 01:17
#1786
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Цитата:
Серый волк:
Чисто поржать на выходные!

Бывшие соотечественники и земляки так гордятся тем фактом, что хоть кто-то удачно свалил и даже нормально двигается с новым гражданством :lol: в каментах сплошные дифирамбы :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11729
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 01:28
#1787
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Цитата:
Площадь и 11 улиц хотят переименовать в Уральске

Лучше бы аким Уральска попридержал бы пока этих... как бы сказать помягче, не сильно умных граждан с девиантным аномастическим поведением.
А то случайно переименуют улицу где родилась практически министр фиинансов мировой экономики. А окажется что ей это не понравится, и наступит неожиданно хромей и маленькой валюте одной страны в Азии не весёлая жизнь. :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11729
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 01:34
#1788
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Цитата:
maxsaf:
Бывшие соотечественники и земляки так гордятся тем фактом, что хоть кто-то удачно свалил и даже нормально двигается с новым гражданством :lol: в каментах сплошные дифирамбы

Да, браво! Комментарии под видео радуют не хуже видео!

Хорошо так ощущается параллельно смеху, что люди нашей общей культуры намного грамотнее тупого америкашского сенатора.
О май гот! Как он вообще в сенаторы попал?
:lol: :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 19.11.2021 - 22:36]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
680
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 03:23
#1789
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
680
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 03:32
#1790
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Уж не наши ли неадекваты на "Азаттыке" отметились?!
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
394
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 03:54
#1791
Комментарий удален модератором.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
394
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 04:11
#1792
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Цитата:
maxsaf:

Бедные уральцы, так долго терпели этот бред и словесный понос коммуняк на своей родной земле! Удачи в поисках и искоренения всего наносного и чужеродного дерьма!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
585
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 10:27
#1793
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Цитата:
maxsaf:
планируют переименовать: улицу Московская – на улицу Тәуелсіздік

Цитата:
maxsaf:
улицу Тәуелсіздік – на улицу Бисен Жұмағалиев

А почему нельзя переименовать одну улицу Московская в улицу Бисен Жумагалиев?
Так попил меньше в 2 раза?Цитата:

maxsaf:
планируется переименовать площадь имени Маншук Маметовой в площадь Батыр қыздар.

Чем не угодило имя Маншук Маметовой? Ведь так это имя потом никто и не вспомнит лет через десять...

[Исправлено: serg kost, 20.11.2021 - 10:28]
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
394
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 10:33
#1794
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Сейчас выползут из щелей все остальные тараканы и машинисты фекального поезда. Вздрачиваете товарисчи!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14126
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 11:02
#1795
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Цитата:
serg kost:
А почему нельзя переименовать одну улицу Московская в улицу Бисен Жумагалиев?


Хочется видимо людям как можно больше проблем создать)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
680
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 11:22
#1796
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Интересно, а как в "мозгу" СИЗОфреника уживаются мысли о "бреде и словесном поносе коммуняк"с его бывшей сферой деятельности?!Или у него одно полушарие гордится работой в карательных органах "проклятых колонизаторов", а другое категорически не приемлет эту самую службу?! Тогда понятно, почему он выкладывает весь этот бред...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14327
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 11:33
#1797
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Цитата:
Серый волк:
Для тех кто плохо уже понимает о чем речь небольшой коммент: Сауле Омарова родилась в Уральске


а там ролике нет такого
///Профессор Корнельского университета и ныне выдвинутая Белым домом в качестве кандидата на должность руководителя американского Управления контролера денежного обращения Сауле Омарова была замечена за кражей в июне 1995 года. В магазине TJ Maxx в городе Мэдисон в штате Висконсин ее арестовали, когда она украла четыре пары обуви, два одеколона, два ремня и носки на сумму 214 долларов. Все это она спрятала в большую сумку, которую накрыла вещами//
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