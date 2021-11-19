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≡ "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42886
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 10:30
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Жители Костанайской области попросили Министерство здравоохранения Казахстана исследовать влияние на организм людей "неправильного" часового пояса, в котором они живут.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
158
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 20.11.21 - 10:24
#60
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Цитата:
Добринцофф:
Да будет вам известно ,что в летом в 21.11 в ЗТБ в магазине пик продаж,очереди стоят за продуктами и пивком

Вы бы так и говорили, что Вас интересует только экономическая сторона вопроса, касаемая Вашего магазина. Вот только с переводом времени пик продаж не изменится, люди ведь не по солнцу к Вам в магазин ходят, верно? Сомневаюсь, что в ЗТБ люди вечерком смотрят на солнце и такие "мм, скоро закат, пора в магазин, не по темноте же идти за пивком".
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8275
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 20.11.21 - 10:40
#61
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Цитата:
lavprof:
Вот только с переводом времени пик продаж не изменится

Вы знаете ,я уже писал ранее,что от того как светло на улице или темно на прямую зависит активность людей,в 8 утра когда зимой темно ,народ активно двигается,потому что проснулись едут по своим делам и заходят за покупками,а вот в 8 вечера зимой в магазине никого нет потому что темно,хотя летом до 10 вечера могут очереди стоять.
А теперь посчитайте,что после перевода темнеть начнёт в 16,в 18 уже будет ночь глухая и все разбредутся по домам,а как быть тем кто приезжает на работу или по делам из районов,вы представляете каково это в 5 вечера ехать зимой по нашим не чищенным дорогам ,в темноте ?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
158
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 20.11.21 - 11:00
#62
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Цитата:
Добринцофф:
каково это в 5 вечера ехать зимой

Да, знаю)
Вы сами сказали
Цитата:
Добринцофф:
от того как светло на улице или темно на прямую зависит активность людей

но утром Вам плевать на людей почему-то) и всё у Вас через призму магазина) никуда покупатели не денутся от смены часового пояса, и точно также будут совершать покупки перед работой, во время перерыва, и после работы - и без разницы, темно уже на улице или нет, если человеку нужен хлеб и молоко, он пойдет и купит их.
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