Отправлено: - 19:52

electro:

Ну вот пусть управление образования в полном составе сходит в туалет в одной из таких школ. Испытать на себе,

Цитата:Полностью поддерживаю. И обязательно с фото в газете!Иначе никто не поверит.Все дело в том, что в разных странах разные туалетные традиции. Например в Египте туалетная бумага стоит денег точно так же как слезть с верблюда.Может быть эти представители отдела ликвидации образования из Египта, или из Актюбинска приехали, и недавно слезли с верблюда!