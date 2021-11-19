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≡ Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему школьных туалетов в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42885
Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему школьных туалетов в Костанайской области?
Отправлено: 19.11.21 - 15:32
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В сентябре 2021 года в министерстве образования РК заявили, что уличные туалеты в школах еще есть в восьми регионах Казахстана, в том числе - в Костанайской области. В связи с этим "НГ" отправила запрос в управление образования.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
117
Re: Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему...
Отправлено: 19.11.21 - 15:32
#1
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Туалетная тема стоит без обсуждения. Пока все увлечены спорами о переводе времени.
:lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23346
Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему школьных туалетов в Костанайской области?
Отправлено: 19.11.21 - 15:34
#2
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Цитата:
Don Julio:
Туалетная тема стоит без обсуждения.

А зачем, её - обсуждать?... ;-) :-(
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1664
Re: Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему...
Отправлено: 19.11.21 - 15:48
#3
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Цитата:
Don Julio:
Туалетная тема стоит без обсуждения.

Я бы к такой хорошей картинке сделал надпись: "Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке!"
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
741
Re: Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему...
Отправлено: 19.11.21 - 19:04
#4
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Цитата:
в 162 школах в туалетах нет закрытых кабинок Источник:

Ну вот пусть управление образования в полном составе сходит в туалет в одной из таких школ. Испытать на себе, так сказать.
Неужели так сложно сделать по человечески?
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11729
Re: Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему...
Отправлено: 19.11.21 - 19:52
#5
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Цитата:
electro:
Ну вот пусть управление образования в полном составе сходит в туалет в одной из таких школ. Испытать на себе,

Полностью поддерживаю. И обязательно с фото в газете!
Иначе никто не поверит.

Все дело в том, что в разных странах разные туалетные традиции. Например в Египте туалетная бумага стоит денег точно так же как слезть с верблюда.

Может быть эти представители отдела ликвидации образования из Египта, или из Актюбинска приехали, и недавно слезли с верблюда!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8164
Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему школьных туалетов в Костанайской области?
Отправлено: 19.11.21 - 20:02
#6
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Мда уж 85,2 млн. на 46 школ, это же 1,85 млн. про школу. А на 5-ть школ в 2021 году Джангельдинского района потратили 15,3 млн тенге. То есть 3.06 млн. про школу. Это инфляция такая? :lol:

[Исправлено: elektron, 19.11.2021 - 15:41]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
117
Re: Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему...
Отправлено: 19.11.21 - 23:58
#7
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Цитата:
Маркс:
Я бы к такой хорошей картинке сделал надпись: "Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке!"

Жесть!
Как совмещенный санузел. Ты принимаешь ванну, супруга сидит на толчке, дочь, зашла почистить зубы на ночь...
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11729
Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему школьных туалетов в Костанайской области?
Отправлено: 20.11.21 - 01:44
#8
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Цитата:
elektron:
То есть 3.06 млн. про школу

Это такая маленькая сумма после вычитания откатов, что в отделах образования никак не могут посчитать из чего же заказать перегородки как в туалетах любого супермаркета.
3,06 ЛИМОНА на три перегородки не делится!

[Исправлено: Серый волк, 19.11.2021 - 22:50]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4930
Re: Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему...
Отправлено: 20.11.21 - 05:34
#9
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Эти перегородки стоят сущие копейки, видимо чиновники из образования подумали чтобы никто в этих кабинках не извращался непристойными делами и сочли обойтись без них...
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