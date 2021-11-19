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Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему школьных туалетов в Костанайской области?
Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему школьных туалетов в Костанайской области?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42885
Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему школьных туалетов в Костанайской области?
Отправлено: 19.11.21 - 15:32
В сентябре 2021 года в министерстве образования РК заявили, что уличные туалеты в школах еще есть в восьми регионах Казахстана, в том числе - в Костанайской области. В связи с этим "НГ" отправила запрос в управление образования.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Российская Империя
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 117
Re: Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему...
Отправлено: 19.11.21 - 15:32
Туалетная тема стоит без обсуждения. Пока все увлечены спорами о переводе времени.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23346
Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему школьных туалетов в Костанайской области?
Отправлено: 19.11.21 - 15:34
Цитата:
А зачем, её - обсуждать?...
Don Julio:
Туалетная тема стоит без обсуждения.
Туалетная тема стоит без обсуждения.
А зачем, её - обсуждать?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1664
Re: Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему...
Отправлено: 19.11.21 - 15:48
Цитата:
Я бы к такой хорошей картинке сделал надпись: "Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке!"
Don Julio:
Туалетная тема стоит без обсуждения.
Туалетная тема стоит без обсуждения.
Я бы к такой хорошей картинке сделал надпись: "Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке!"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 741
Re: Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему...
Отправлено: 19.11.21 - 19:04
Цитата:
Ну вот пусть управление образования в полном составе сходит в туалет в одной из таких школ. Испытать на себе, так сказать.
Неужели так сложно сделать по человечески?
в 162 школах в туалетах нет закрытых кабинок Источник:
Ну вот пусть управление образования в полном составе сходит в туалет в одной из таких школ. Испытать на себе, так сказать.
Неужели так сложно сделать по человечески?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11729
Re: Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему...
Отправлено: 19.11.21 - 19:52
Цитата:
Полностью поддерживаю. И обязательно с фото в газете!
Иначе никто не поверит.
Все дело в том, что в разных странах разные туалетные традиции. Например в Египте туалетная бумага стоит денег точно так же как слезть с верблюда.
Может быть эти представители отдела ликвидации образования из Египта, или из Актюбинска приехали, и недавно слезли с верблюда!
electro:
Ну вот пусть управление образования в полном составе сходит в туалет в одной из таких школ. Испытать на себе,
Ну вот пусть управление образования в полном составе сходит в туалет в одной из таких школ. Испытать на себе,
Полностью поддерживаю. И обязательно с фото в газете!
Иначе никто не поверит.
Все дело в том, что в разных странах разные туалетные традиции. Например в Египте туалетная бумага стоит денег точно так же как слезть с верблюда.
Может быть эти представители отдела ликвидации образования из Египта, или из Актюбинска приехали, и недавно слезли с верблюда!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8164
Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему школьных туалетов в Костанайской области?
Отправлено: 19.11.21 - 20:02
Мда уж 85,2 млн. на 46 школ, это же 1,85 млн. про школу. А на 5-ть школ в 2021 году Джангельдинского района потратили 15,3 млн тенге. То есть 3.06 млн. про школу. Это инфляция такая?
[Исправлено: elektron, 19.11.2021 - 15:41]
[Исправлено: elektron, 19.11.2021 - 15:41]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Российская Империя
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 117
Re: Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему...
Отправлено: 19.11.21 - 23:58
Цитата:
Жесть!
Как совмещенный санузел. Ты принимаешь ванну, супруга сидит на толчке, дочь, зашла почистить зубы на ночь...
Маркс:
Я бы к такой хорошей картинке сделал надпись: "Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке!"
Я бы к такой хорошей картинке сделал надпись: "Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке!"
Жесть!
Как совмещенный санузел. Ты принимаешь ванну, супруга сидит на толчке, дочь, зашла почистить зубы на ночь...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11729
Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему школьных туалетов в Костанайской области?
Отправлено: 20.11.21 - 01:44
Цитата:
Это такая маленькая сумма после вычитания откатов, что в отделах образования никак не могут посчитать из чего же заказать перегородки как в туалетах любого супермаркета.
3,06 ЛИМОНА на три перегородки не делится!
[Исправлено: Серый волк, 19.11.2021 - 22:50]
elektron:
То есть 3.06 млн. про школу
То есть 3.06 млн. про школу
Это такая маленькая сумма после вычитания откатов, что в отделах образования никак не могут посчитать из чего же заказать перегородки как в туалетах любого супермаркета.
3,06 ЛИМОНА на три перегородки не делится!
[Исправлено: Серый волк, 19.11.2021 - 22:50]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4930
Re: Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему...
Отправлено: 20.11.21 - 05:34
Эти перегородки стоят сущие копейки, видимо чиновники из образования подумали чтобы никто в этих кабинках не извращался непристойными делами и сочли обойтись без них...
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