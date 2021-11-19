Re: "Прокурор, зачем ей в спальню залезли?" - Судья...

Отправлено: - 05:26

Не хватает профессионализма у сотрудников соответствующих органов, стало нормой высосать из пальца и предъявить как доказательство. Такое было и в моем случае, после железных аргументов в мою пользу, судье ничего не оставалось как заявить: почему я не должен верить государственным служащим? Опасная ситуация, больше похожая на сталинские тройки...