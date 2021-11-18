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Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без номеров
Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без номеров
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42885
Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без номеров
Отправлено: 18.11.21 - 10:54
Автомобили с российскими номерами первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев сравнил с человеком, у которого нет гражданства. Для многих владельцев таких авто отсутствие юрисдикций развязало руки, считает Абаев.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11175
Re: Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без...
Отправлено: 18.11.21 - 10:54
Цитата:
Спасибо капитан очевидность)
Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без номеров
Спасибо капитан очевидность)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2613
Re: Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без...
Отправлено: 18.11.21 - 11:05
Ату их, ату! Как в свое время праворульных. Кому-то от чего-то нужно отвлечь внимание народа.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 755
Re: Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без...
Отправлено: 18.11.21 - 11:11
Пожалуйста,как можно быстрее уберите этот дырявый хлам с дорог! Что ни авария-так чепырка или десятка гнилая РФ!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2241
Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без номеров
Отправлено: 18.11.21 - 15:54
Первый зам. руководителя администрации Президента и какие то разбитые, незарегистрированные, с уголовным налётом, автомобили бывшего российского учёта: - не слишком ли мелко, для чиновника такого уровня??
Наверное, алекс_60, прав: - обмельчал служивый люд: - то удалёнка, то пьяница-муж, то российский металлалом, а страна уже с карачек на раком перешла, или наоборот. Солярка за 300; автогаз 125.И это не предел, говорят.
[Исправлено: ACROS, 18.11.2021 - 15:56]
Наверное, алекс_60, прав: - обмельчал служивый люд: - то удалёнка, то пьяница-муж, то российский металлалом, а страна уже с карачек на раком перешла, или наоборот. Солярка за 300; автогаз 125.И это не предел, говорят.
[Исправлено: ACROS, 18.11.2021 - 15:56]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.04.20
- Сообщений:
- 30
Re: Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без...
Отправлено: 18.11.21 - 20:12
Ну что сказать, иногда умеют правильно и справедливо излагать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Российская Империя
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 117
Re: Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без...
Отправлено: 18.11.21 - 22:35
Интересная интрига!
Чем все таки она закончится?
Что дальше будет с россучетом?
Чем все таки она закончится?
Что дальше будет с россучетом?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 108
Re: Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без...
Отправлено: 18.11.21 - 23:05
Нам нужен свой, народный, казахстанский вольксваген. Чтобы в минимальной комплектации за приемлемые 1.5 - 2 млн любой Вася и Олжас мог оформить кредит и за 2 года не напрягаясь рассчитаться. Есть все полезные ископаемые, чтобы плавить сталь, лить двигатели и штамповать кузова, и много наработанных технологий и дешевая электроника.
Сейчай все сильно зависит от того, куда валютный ветер дует. Постоянно растут цены на импорт. Мы могли купить в 2015 году себе новую машину за 2.5 миллиона, а сегодня это уже 3.8 миллиона при том, что доходы населения не растут, а цены растут.
Сейчай все сильно зависит от того, куда валютный ветер дует. Постоянно растут цены на импорт. Мы могли купить в 2015 году себе новую машину за 2.5 миллиона, а сегодня это уже 3.8 миллиона при том, что доходы населения не растут, а цены растут.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 837
Re: Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без...
Отправлено: 19.11.21 - 00:17
Цитата:
Совершенно верно, есть все ископаемые, но плавить, лить и штамповать никто даже и не собирается, проще все сырьем продавать на экспорт, и втридорога импортировать готовую продукцию произведенную из этого же сырья. Что тут говорить про металл, угля в стране нет, который уже готовым добывают без необходимости какой-либо переплавки! Просто позорище, люди в селе вынуждены отапливаться кизяком в 21 веке. Правители возмущались, что в советское время Республика была сырьевым придатком, но разве что-то изменилось за 30 лет и кто мешает теперь это изменить?
Muad Dib:
Есть все полезные ископаемые
Есть все полезные ископаемые
Совершенно верно, есть все ископаемые, но плавить, лить и штамповать никто даже и не собирается, проще все сырьем продавать на экспорт, и втридорога импортировать готовую продукцию произведенную из этого же сырья. Что тут говорить про металл, угля в стране нет, который уже готовым добывают без необходимости какой-либо переплавки! Просто позорище, люди в селе вынуждены отапливаться кизяком в 21 веке. Правители возмущались, что в советское время Республика была сырьевым придатком, но разве что-то изменилось за 30 лет и кто мешает теперь это изменить?
Re: Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без...
Отправлено: 19.11.21 - 03:11
Я очень рад, что многие потребители халявы из Рашки попали в такую передрягу! Достаточно еще одного постановления или указания от власти, и они сразу лишатся своих тазиков и станут обычними лошарами! Занимайте места на пунктах сдачи гнилого металла! Никто вам ездить на машинах без номеров больше не позволит!
Re: Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без...
Отправлено: 19.11.21 - 03:18
Цитата:
Не извергайте тут свой словесный понос. Зачем эти Васи и Олжасы должны ездить на отечественных машинах, когда им достаточно мотоцикла Иж или Ковровца по своим доходам и жизненного уровня!
Muad Dib:
Не извергайте тут свой словесный понос. Зачем эти Васи и Олжасы должны ездить на отечественных машинах, когда им достаточно мотоцикла Иж или Ковровца по своим доходам и жизненного уровня!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4928
Re: Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без...
Отправлено: 19.11.21 - 04:26
Просто удивительно, власти могли бы ещё несколько лет назад обозначить приоритеты чтобы простых граждан не обзывали потом лошарами, зачем разрешили ввоз и молча наблюдать что из этого выйдет. Где были депутаты, чиновники? Разве нельзя было предвидеть всё это?
Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без номеров
Отправлено: 20.11.21 - 04:37
Простые граждане не могут быть лошарами! Они подыскивают себе нормальный автомобиль и ставят его на учет. Никто не заставлял лошар ввязываться в криминальные схемы и покупать утильсырье! Было же видно с самого начала чем это все закончится!
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 20.11.2021 - 04:41]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 20.11.2021 - 04:41]
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