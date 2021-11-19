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≡ Казахстанским студентам станет проще получить разрешение на проживание в России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42885
Казахстанским студентам станет проще получить разрешение на проживание в России
Отправлено: 19.11.21 - 15:48
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Законопроект, упрощающий пребывание в России зарубежных студентов, в ближайшее время внесут в Госдуму. В понедельник документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
117
Re: Казахстанским студентам станет проще получить разрешение на...
Отправлено: 19.11.21 - 15:48
#1
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Огонь, тема!
Сейчас слетятся как мухи на мёд.
Сегодня Лаврову и Симонян, будет икаться. А они ни разу не поймут, что это оттого, что здесь на форуме им будут перемывать кости, мифические Завывайки и прочие Сизофреники.
;-)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
755
Re: Казахстанским студентам станет проще получить разрешение на...
Отправлено: 19.11.21 - 16:04
#2
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Пока мы как идиоты спорим про очевидные вещи (природное время) наших детей переманивают.. А нам взамен оралманы,да кандасы.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23346
Казахстанским студентам станет проще получить разрешение на проживание в России
Отправлено: 19.11.21 - 16:25
#3
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Цитата:
Сабыр:
А нам взамен оралманы,да кандасы.

Это тоже - люди... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14326
Re: Казахстанским студентам станет проще получить разрешение на...
Отправлено: 19.11.21 - 16:31
#4
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Цитата:
drakon:
Это тоже - люди..


откуда знаешь,?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23346
Казахстанским студентам станет проще получить разрешение на проживание в России
Отправлено: 19.11.21 - 16:32
#5
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Цитата:
alex_60:
откуда знаешь,?

Витя, знает - всё!... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14326
Казахстанским студентам станет проще получить разрешение на проживание в России
Отправлено: 19.11.21 - 16:39
#6
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Цитата:
drakon:
Витя, знает - всё!


умный однако.
по меркам Костаная-профессор.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
117
Re: Казахстанским студентам станет проще получить разрешение на...
Отправлено: 19.11.21 - 23:50
#7
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Цитата:
Иностранные студенты, обращающиеся за получением РВПО, будут освобождены от обязательств подтверждать факт владения русским языком, 

Это дискриминация, не!?
Надо ещё добавить- или казахским.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
117
Казахстанским студентам станет проще получить разрешение на проживание в России
Отправлено: 19.11.21 - 23:51
#8
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Тема молчит.
Одни призадумались.
Другие -пригорюнились...

[Исправлено: Don Julio, 19.11.2021 - 23:54]
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
391
Казахстанским студентам станет проще получить разрешение на проживание в России
Отправлено: 20.11.21 - 04:23
#9
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Наконец то в Рашке всерьез задумались о судьбе заброшенных и обреченных земляков и их детях на чужбине! Скорей бы все уже утвердили и прислали в виде методичек нашим форумным пердунам!

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 20.11.2021 - 04:25]
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