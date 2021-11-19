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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14326
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 23:47
#1771
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Дракон, хочешь кушать?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 23:49
#1772
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Цитата:
alex_60:
Дракон, хочешь кушать?

Эх, щас бы фотки пиццы посмотреть :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23346
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 23:49
#1773
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Цитата:
alex_60:
Дракон, хочешь кушать?

Нет, только что, поужинал... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14326
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 23:50
#1774
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у меня только морковка шинкованная.
могу предложить.
для завтрешней капусты для засолки.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14326
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 23:52
#1775
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Цитата:
maxsaf:
Эх, щас бы фотки пиццы посмотреть


в облаке надо хранить.
всегда еда под рукой будет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14326
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 23:54
#1776
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Цитата:
drakon:
Нет, только что, поужинал


поздно что то. почти семь вечера.
после шести ешь талии не будет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14326
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 00:00
#1777
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для фанатов А и 1,
нападающий «Зенита»Артем Дзюба отметился двумя голами в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода».
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
117
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 00:01
#1778
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Цитата:
drakon:
Нет, только что, поужинал...

А у 112 сейчас- завтрак с пивом.
Разница в часовых поясах.
Лишний неправильный час, в Костанае, а какая разница!?
Рс Интересно, а что сейчас в Пакистане? Намаз или шабад?

[Исправлено: Don Julio, 20.11.2021 - 00:03]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23346
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 00:02
#1779
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Цитата:
maxsaf:
Эх, щас бы фотки пиццы посмотреть :lol:

Есть только мини-пицца. Ещё не жарилась.

Могу - приготовить, будешь?... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 00:04
#1780
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Цитата:
drakon:
Могу - приготовить, будешь?...

Подожду жену 114-го, не знаю чем сегодня будет нас удивлять :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14326
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 00:16
#1781
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Цитата:
maxsaf:
Подожду жену 114-го,


это когда у него четвертая жена будет....
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14326
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 00:18
#1782
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и может она вязать носки будет, а не
ватрушки печь.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 00:31
#1783
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Цитата:
alex_60:
и может она вязать носки будет, а не ватрушки печь.

У тому времени ему теплые носки будут нужнее :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11729
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 01:03
#1784
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Чисто поржать на выходные! :-)

Сауле Омарова и Глупый сенатор
(да, бывают ещё такие, не весегда идиот это аким грызущий деревья в городе или тырящий бюджет каким нибудь еще более экзотическим способом).
:-)
В анемнезе глупый сенатор допрашивает Сауле Омарову, родившуюся в Уральске и назначенную на высокую должность в МИНФИН USA.

При этом глупый сенатор путает понятия, названия, страны... ну и конечно кондовый такой весёлый географический кретинизм. :-)

Перлы просто замечательные! Советую! :-)





Для тех кто плохо уже понимает о чем речь небольшой коммент:
Сауле Омарова родилась в Уральске, училась в МГУ, переехала в США, где стала одним из достаточно авторитетных спецов в области банковского права, профессором Корнельского университета.
Президент США Джо Байден выдвинул Омарову на пост главы Управления финансового контроля.
Для назначения на такую должность необходимо согласие банковского комитета Сената США.
Омарова пришла на заседание, где сенаторы-республиканцы устроили ей настоящий допрос о советском прошлом. Граждан сенаторов интересовало, вышла ли Омарова из организации «Молодые коммунисты» (так они назвают ВЛКСМ) и разделяет ли она коммунистическую идеологию. Глава комитета демократ Шеррод Браун даже был вынужден перебить республиканского сенатора Кеннеди и напомнить, что Омарова отказалась от советского гражданства.

[Исправлено: Серый волк, 19.11.2021 - 22:09]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.11.21 - 01:08
#1785
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Цитата:
Площадь и 11 улиц хотят переименовать в Уральске

Цитата:
по постановлению акимата ЗКО планируется переименовать площадь имени Маншук Маметовой в площадь Батыр қыздар.

Так, планируют переименовать:
улицу Московская – на улицу Тәуелсіздік;
улицу Мирзоян – на улицу Желтоқсан;
улицу Согласия – на улицу Шәпет Қоспанов;
улицу Тәуелсіздік – на улицу Бисен Жұмағалиев;
улицу Светлая – на улицу Базарбай Жұманиязов;
улицу Надежда – на улицу Тұяқберді Шәмелов;
улицу Лиственная – на улицу Жаңғали Набиуллин;
улицу Букетная – на улицу Николай Чесноков;
улицу Вольная – на улицу академик Сухан Камалов;
улицу Ореховая – на улицу Алдияр Рахметов;
улицу Евразийская – на улицу Еуразия.

М-да.... :lol:
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