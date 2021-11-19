Сауле Омарова и Глупый сенатор (да, бывают ещё такие, не весегда идиот это аким грызущий деревья в городе или тырящий бюджет каким нибудь еще более экзотическим способом).
В анемнезе глупый сенатор допрашивает Сауле Омарову, родившуюся в Уральске и назначенную на высокую должность в МИНФИН USA.
При этом глупый сенатор путает понятия, названия, страны... ну и конечно кондовый такой весёлый географический кретинизм.
Перлы просто замечательные! Советую!
Для тех кто плохо уже понимает о чем речь небольшой коммент: Сауле Омарова родилась в Уральске, училась в МГУ, переехала в США, где стала одним из достаточно авторитетных спецов в области банковского права, профессором Корнельского университета. Президент США Джо Байден выдвинул Омарову на пост главы Управления финансового контроля. Для назначения на такую должность необходимо согласие банковского комитета Сената США. Омарова пришла на заседание, где сенаторы-республиканцы устроили ей настоящий допрос о советском прошлом. Граждан сенаторов интересовало, вышла ли Омарова из организации «Молодые коммунисты» (так они назвают ВЛКСМ) и разделяет ли она коммунистическую идеологию. Глава комитета демократ Шеррод Браун даже был вынужден перебить республиканского сенатора Кеннеди и напомнить, что Омарова отказалась от советского гражданства.
по постановлению акимата ЗКО планируется переименовать площадь имени Маншук Маметовой в площадь Батыр қыздар.
Так, планируют переименовать: улицу Московская – на улицу Тәуелсіздік; улицу Мирзоян – на улицу Желтоқсан; улицу Согласия – на улицу Шәпет Қоспанов; улицу Тәуелсіздік – на улицу Бисен Жұмағалиев; улицу Светлая – на улицу Базарбай Жұманиязов; улицу Надежда – на улицу Тұяқберді Шәмелов; улицу Лиственная – на улицу Жаңғали Набиуллин; улицу Букетная – на улицу Николай Чесноков; улицу Вольная – на улицу академик Сухан Камалов; улицу Ореховая – на улицу Алдияр Рахметов; улицу Евразийская – на улицу Еуразия.
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