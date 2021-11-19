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Добринцофф: А ничего что в Алама-ате закат 1 июля в 20.36,а 21.11 уже темнота,разгар лета ,кучу дел можно переделать,а нет всё идите спать. Для климакса 60 может и удобно,а так у нормальных людей дел полно.

Добринцофф:

Я никак не могу понять ,что вы уцепились за этот полдень?

Цитата:А вот это уже деформация сознания от жизни в неправильном времени. Во всём мире 21:11 считается достаточно поздним вечером, люди заканчивают дела и готовятся ко сну. В США время после 20:00 так и называют - night (ночь, темнота).Дела надо делать утром и днём. Ну, а если Вам прям надо поработать в 12 ночи, то и делайте это при искусственном освещении. Чем школьники хуже Вас?Цитата:Полдень - основной ориентир в текущей системе учёта времени и она построена именно с учётом полдня в 12 часов дня, а полночи в 00:00 часов. По времени полдня можно определить живёт эта местность по своему географическому времени, опережает его или отстаёт от него.У нас в дополнении к смещению от не своего часового пояса также с 1930 года действует декретное время (ещё +1 час), т.е. уже как минимум предполагается, что у нас полдень должен быть в 13:00. Не думали почему у нас обеденный перерыв с 13:00, а не с 12:00?Поэтому что бы Вы не говорили, какие бы аргументы не приводили, но у нас действует двойное опережение своего географического (солнечного) времени - это слишком для любой местности. В Кустанае худшая ситуация среди городов Казахстана с опережением времени, а может даже худшая среди всех городов мира.P.s. Кстати, Вы всё Китай в пример приводите. А загуглите "полдень в Пекине" - сегодня был в 11:59. Идеально.