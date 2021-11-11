Re: Случай заражения коровы сибирской язвой подтвердился в...

Отправлено: - 04:55

Казахи суеверный народ. Отец привез из города корову холмогорку. Она приносила часто по 2 телят. Пастух с ума сходил, когда видел, как эта корова ложилась на бок и выпивала часть молока. Не могла дотерпеть до вечерней дойки. Потому отец соорудил на шею корове частокол из штакетника. Местный ветеринар сделал животному липовую справку о бруцеллезе. Пришлось корову продать в соседний поселок. Там бруцеллез не подтвердился, и корова прожила еще несколько лет.