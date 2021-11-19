Тот самый: Уже несколько раз на него ответил: это точно поможет в ноябре и феврале
А вы знаете,что в году 12 месцев ,а не 2,выполните простое арифмитическое действие и увидите наконец-то ,что 10 больше чем 2.Цитата:
Тот самый: А в декабре-январе будут дети учиться при искусственном освещении не 2 первых урока, а 1
А ничего ,что вторая смена такие же дети вечером будут сидеть при искуственном свете? Чем вообще вас не устраивает искусственный свет? Вы дома вечером при свечах сидите,ваши дети вечером дома делают домашнее задание при искуственном свете или знания необходимо получать строго при свете солнца?
Добринцофф: Для климакса 60 может и удобно,а так у нормальных людей дел полно.
Это у тех, кого климакс уже утянул на самое дно, дел полно. А для молодежи вечерняя темнота самый первый друг. Так что, г-н Добринцофф, все ваши рассуждения попахивает известным анекдотом, когда у председателя колхоза (читай директора магазина) одной проблемой стало меньше.
Маркс: Так что, г-н Добринцофф, все ваши рассуждения попахивает известным анекдотом, когда у председателя колхоза (читай директора магазина) одной проблемой стало меньше.
да анекдот известный //Собрание в колхозе. Председатель запаздывает. Народ волнуется. Пол часа его нет, час: Является. Подходит к столу, садится, снимает шапку и со всей дури ей об пол: — Все! Одной проблемой меньше: Народ: — Что, корма завезли?!/// дальше пипипипи. охахаха.
Добринцофф: А ничего что в Алама-ате закат 1 июля в 20.36,а 21.11 уже темнота,разгар лета ,кучу дел можно переделать,а нет всё идите спать. Для климакса 60 может и удобно,а так у нормальных людей дел полно.
А вот это уже деформация сознания от жизни в неправильном времени. Во всём мире 21:11 считается достаточно поздним вечером, люди заканчивают дела и готовятся ко сну. В США время после 20:00 так и называют - night (ночь, темнота).
Дела надо делать утром и днём. Ну, а если Вам прям надо поработать в 12 ночи, то и делайте это при искусственном освещении. Чем школьники хуже Вас?
Цитата:
Добринцофф: Я никак не могу понять ,что вы уцепились за этот полдень?
Полдень - основной ориентир в текущей системе учёта времени и она построена именно с учётом полдня в 12 часов дня, а полночи в 00:00 часов. По времени полдня можно определить живёт эта местность по своему географическому времени, опережает его или отстаёт от него.
У нас в дополнении к смещению от не своего часового пояса также с 1930 года действует декретное время (ещё +1 час), т.е. уже как минимум предполагается, что у нас полдень должен быть в 13:00. Не думали почему у нас обеденный перерыв с 13:00, а не с 12:00?
Поэтому что бы Вы не говорили, какие бы аргументы не приводили, но у нас действует двойное опережение своего географического (солнечного) времени - это слишком для любой местности. В Кустанае худшая ситуация среди городов Казахстана с опережением времени, а может даже худшая среди всех городов мира.
P.s. Кстати, Вы всё Китай в пример приводите. А загуглите "полдень в Пекине" - сегодня был в 11:59. Идеально.
Тот самый: А вот это уже деформация сознания от жизни в неправильном времени. Во всём мире 21:11 считается достаточно поздним вечером, люди заканчивают дела и готовятся ко сну. В США время после 20:00 так и называют - night
Да будет вам известно ,что в летом в 21.11 в ЗТБ в магазине пик продаж,очереди стоят за продуктами и пивком и пофигу всем чё там в США. Цитата:
Тот самый: Дела надо делать утром и днём.
А кто против,днём я на работе,а вечером у меня куча дел дома,чё не так то? Цитата:
Тот самый: Чем школьники хуже Вас?
Чем школьники которые ходят в 1 смену, лучше школьников которые учатся во вторую смену? Почему одним должно быть светло за счёт других? Цитата:
Тот самый: Не думали почему у нас обеденный перерыв с 13:00, а не с 12:00?
Нет не думал,у меня не бывает обеденного перерыва с привязкой к определёному времени,я считаю ,что кушать надо тогда когда этого хочет твой организм,он сам об этом напомнит в любом часовом поясе.
Тот самый: В Кустанае худшая ситуация среди городов Казахстана с опережением времени, а может даже худшая среди всех городов мира.
Да перестаньте вы жуть наводить,посмотрите на эту карту ,белым цветом регионы в которых природное время соответсвует официальному,красный и синий где не соответствует. По моему невооружённым взглядом видно,что почти нигде не соответсвует.
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