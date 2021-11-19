Отправлено: - 21:51

abaika95:

Вы хотите сказать что США хуже Росиии? Странно тогда почему умные россияне в США едут а даже глупые американцы в Росиию-нет?)/

[Исправлено: elektron, 19.11.2021 - 17:05]

Цитата:Я не сравниваю хуже или нет, умные россияне может там и лучше живут по качеству жизни, но теряют свой образ и менталитет. Хотя действительно умные россияне и в россии нормально живут. А вот обычный американец, вряд ли по качеству лучше живёт, чем обычный, скажем средний россиянин. Да и спрашивал, то я про Казахстан, что с ним не так? На ваше сравнение Канады и Финов?ПС- У всех кого знаю, свои дома или квартиры как минимум. Ноют те, кто работать не хочет, а таким нигде хорошо не будет.